Pocah denuncia policial que a chamou de baranga: “Triste ver quem deveria proteger atacando”

Publicada em 27/11/2025 às 16h07
O fim de tarde desta quarta-feira (26) marcou um momento difícil para Pocah, 31. Enquanto atravessava uma rua, a cantora ouviu um policial proferir o insulto “baranga”, situação que acabou registrada em vídeo e publicada por ela no Instagram.
No post, Pocah reagiu com ironia ao comentário, mas deixou claro que o impacto foi profundo. Em outro story, já dentro do carro, explicou que a risada exibida na gravação era apenas um reflexo de nervosismo. Segundo ela, o mais doloroso foi perceber que a agressão partiu justamente de alguém cuja função é garantir segurança. “Muito triste ver quem deveria proteger atacar gratuitamente uma mulher que não fez absolutamente nada”, desabafou.
A artista também criticou a tendência de minimizar esse tipo de violência. “Depois vão falar que é mimimi… Que vergonha!”, escreveu, em referência às tentativas frequentes de deslegitimar relatos de mulheres.
O episódio acontece dias após Pocah confirmar o término de seu relacionamento com o empresário Ronan Souza, com quem estava desde 2019. A separação veio a público antes do que ela pretendia, e a cantora apenas confirmou: “Sim… seguimos agora por caminhos diferentes.”
pic.twitter.com/7XJhTALiet — Só vídeos de celebs (@VideosDeCelebs) November 27, 2025
Comentários
Seja o primeiro a comentar!