PM usa munição antimotim para parar homem em surto armado com faca

Publicada em 21/11/2025 às 11h05
A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste
Na quinta-feira, 20 de novembro de 2025, na Rua Maranhão, esquina com a Avenida Vilhena, bairro São José, em Colorado do Oeste, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo um homem em surto psicótico, armado com uma faca e ameaçando a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar.
Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a guarnição avistou o suspeito caminhando pela via bastante alterado, segurando uma faca tipo peixeira, com aproximadamente 20 cm de lâmina.
Os policiais emitiram ordem para que ele largasse a arma, porém o homem desobedeceu e passou a correr pela rua em direção ao posto de saúde localizado na mesma via.
No momento, diversas pessoas transitavam pelo local. A equipe policial acompanhou o indivíduo, repetindo as ordens para que soltasse a faca, mas ele insistiu em fugir armado, afirmando que iria até a casa de uma mulher identificada apenas como E.
Para tentar contê-lo, foram efetuados quatro disparos de munição antimotim, calibre 12, além do uso de spray de pimenta. Mesmo assim, o homem não soltou a faca.
O suspeito chegou a se aproximar de pedestres, incluindo crianças. Para impedir que ele alcançasse e atacasse terceiros, a equipe realizou um disparo de pistola calibre .40, direcionado às pernas do indivíduo. Nesse momento, ele parou de correr, mas continuou empunhando a faca.
Após nova tentativa de verbalização e uso progressivo da força, o homem finalmente deixou a arma e foi contido e algemado nas proximidades da Escola Marcos Donadon.
Ele foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros ao hospital local, onde recebeu atendimento médico e permaneceu sob cuidados. Em decorrência dos disparos antimotim, apresentou lesões na região lombar esquerda, na perna direita e na mão direita.
A equipe dos bombeiros relatou que havia acionado a mãe do suspeito devido ao estado alterado dele. Contaram ainda que encontraram o homem armado na Avenida Vilhena e tentaram verbalizar, mas ele apontou a faca em direção à equipe e fez ameaças, motivo pelo qual pediram apoio da Polícia Militar.
A mãe do indivíduo informou que ele é portador de esquizofrenia e, há alguns dias, vinha apresentando comportamento agressivo, deixando inclusive de tomar a medicação prescrita.
Disse também que, ao amanhecer, ele quebrou objetos em casa, saiu, invadiu a residência da avó materna, pegou uma faca e correu para a rua, momento em que ela acionou o Corpo de Bombeiros.
Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Colorado do Oeste.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!