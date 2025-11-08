PM recupera produtos furtados da Pratik Fit e prende suspeitos com drogas

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 08/11/2025 às 09h30
Um homem de 45 anos e uma mulher de 31, foram presos na noite desta sexta-feira (07), suspeitos de participarem do furto na academia Pratik Fit, ocorrido na madrugada da última quinta-feira (06), no bairro Tancredo Neves.
Os suspeitos foram localizados em uma boca de fumo na Rua Santa Maria, bairro Jardim Santana. Com eles foram localizados o carro usado no crime, objetos furtados da academia, dinheiro, caderno com anotações do tráfico, maconha, cocaína, vários celulares e máquinas de cartão.
O crime foi registrado por câmeras de segurança que mostram quando os bandidos chegam no carro modelo Celta de cor prata e depois fogem levando os produtos.
