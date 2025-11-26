PM recupera moto roubada e apreende simulacro após perseguição

Publicada em 26/11/2025 às 09h30
Durante patrulhamento ostensivo no Setor Parque das Gemas, a guarnição PATAMO do 7º BPM visualizou dois ocupantes em uma motocicleta que, ao perceberem a aproximação da viatura, iniciaram fuga em alta velocidade. Durante a evasão, o passageiro — menor de idade — descartou um objeto posteriormente identificado como simulacro de arma de fogo. A equipe realizou acompanhamento tático e conseguiu abordar os dois indivíduos cerca de cinquenta metros à frente.
Na consulta operacional, os militares constataram que a motocicleta possuía registro de roubo/furto. O condutor recebeu voz de prisão por receptação, enquanto o menor foi responsabilizado pelo ato infracional análogo à posse de simulacro. Ambos foram mantidos sem identificação pública, em respeito às normas de preservação de dados. O condutor ainda admitiu a intenção de cometer roubo, evidenciando indução e participação do menor na prática delitiva.
A ação da guarnição, composta pelo 3º Sargento Pm Alexandre, Cabo Assumpção e Cabo Peixoto, demonstrou elevado tirocínio policial, com emprego de técnica, legalidade e proporcionalidade, garantindo a recuperação do veículo, a apreensão do simulacro e a condução segura dos envolvidos à UNISP. Após os procedimentos, a equipe retomou o patrulhamento na região para manter a ordem e a tranquilidade públicas.
Texto: P-5 do 7º BPM / CB PM Cassiano
