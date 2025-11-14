PM prende quatro pessoas por tráfico de drogas em Ariquemes

Publicada em 14/11/2025 às 08h40
A pronta atuação e o tirocínio dos policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar resultaram na prisão de quatro pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas no Setor 10, em Ariquemes. A ação teve início após denúncia anônima informar que um casal estaria realizando entregas de entorpecentes utilizando uma motocicleta.
De posse das informações, a equipe composta pelo 2º Sargento PM Patrick, 3º Sargento PM Reinaldo e Cabo PM Devanilson iniciou patrulhamento e localizou o casal, que foi abordado após tentativa de evasão. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram diversas porções de maconha tipo skank prontas para comercialização. Em continuidade às diligências, a guarnição deslocou-se até a residência mencionada na denúncia, onde localizou mais dois indivíduos e uma quantidade expressiva de drogas, incluindo maconha, cocaína e crack, além de materiais usados para embalar o entorpecente.
A ação resultou na apreensão de grande quantidade de substâncias ilícitas, dinheiro, veículo e objetos relacionados à prática criminosa. Os quatro suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ariquemes, juntamente com o material apreendido. A operação reforça o compromisso da Polícia Militar de Rondônia no combate ao tráfico de drogas e na preservação da ordem pública.
Texto: P-5 do 7º BPM / CB PM Cassiano
