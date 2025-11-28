PM prende foragido e suspeitos com drogas em distribuidora de fachada

Publicada em 28/11/2025 às 09h00
A guarnição reforço 01, comandada pelo sargento Machado e composta pelo cabo Castro Aguiar e cabo Raíssa, prendeu quatro indivíduos na tarde desta quinta-feira (27/11), durante uma ação de combate ao tráfico de drogas em Porto Velho.
O flagrante ocorreu em uma distribuidora localizada na Rua Altemar Dutra, no bairro Tancredo Neves, apontada pela Polícia Militar como ponto usado para comercialização de entorpecentes.
Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de drogas e materiais usados no preparo e na venda ilícita.
Ao consultar os nomes dos envolvidos, foi identificado que um dos suspeitos, conhecido pelo apelido “Loirinho”, possuía mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele e os outros três detidos foram encaminhados à Central de Flagrantes.
Segundo a equipe, a distribuidora operava como fachada para o tráfico, com movimentação contínua de pessoas e tentativas de despistar a fiscalização.
