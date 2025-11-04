PM prende em flagrante homem armado que ameaçava ex-esposa

Publicada em 04/11/2025 às 08h10
Uma ação rápida e precisa da Polícia Militar de Ji-Paraná resultou na prisão de um homem identificado apenas como Roberci, após descumprir uma medida protetiva e ameaçar sua ex-companheira. A ocorrência foi atendida pela equipe do setor 02, composta pelo Sargento PM Teodoro e o Cabo PM Siqueira, que realizaram um trabalho exemplar e garantiram a segurança da vítima.
De acordo com informações, a mulher possuía medida protetiva contra o ex, que não aceitava o fim do relacionamento e vinha a ameaçando há cerca de um mês. Nesta data, ele teria sido visto circulando em um Palio vermelho, supostamente armado com uma espingarda calibre .22.
A equipe policial iniciou as buscas e, após checar alguns endereços, localizou o veículo no bairro Jardim Capelasso. Pouco depois, Roberci foi avistado saindo de uma área de matagal. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas ao revistarem o local, os policiais localizaram uma espingarda calibre .22 municiada, que teria sido usada para ameaçar a vítima.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi levado à UNISP, junto com a vítima, para os procedimentos legais.
A ação destacou o profissionalismo e a eficiência da Polícia Militar, especialmente do Sargento Teodoro e do Cabo Siqueira, que agiram com rapidez e firmeza, impedindo que a situação terminasse em algo mais grave.
