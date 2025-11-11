PM flagra adolescente armado antes de fazer assalto em parada de ônibus

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 11/11/2025 às 09h00
Publicada em 11/11/2025 às 09h00
Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite desta segunda-feira (10), depois de ser flagrado armado na Avenida Caula, bairro Agenor de Carvalho em Porto Velho.
Uma guarnição do 1º Batalhão que fazia patrulhamento avistou o suspeito transitando de bicicleta, quando se aproximava de uma parada de ônibus, em seguida fizeram a abordagem.
Na revista pessoal foi localizada uma arma de fabricação caseira com uma munição calibre 36 com ele.
Para os policiais o infrator disse que já foi apreendido por latrocínio, e estava apenas indo no shopping comprar uma camisa, e usava a arma para defesa pessoal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!