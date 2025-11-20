PM estoura boca de fumo em distribuidora e prende traficante com drogas

Publicada em 20/11/2025 às 09h45
Uma ação de policiais do setor 14 do 5º Batalhão comandada pelo sgt Machado, auxiliado pelo sgt Pantoja e cb Castro Aguiar, resultou em apreensão de drogas e prisão de um traficante.
O flagrante aconteceu em uma distribuidora usada como boca de fumo na Rua Rosa Pinto, bairro Socialista em Porto Velho na madrugada desta quinta-feira (20).
A equipe recebeu denúncias da atividade ilícita no local e as características do traficante que ainda tentou correr ao ver a aproximação da viatura, mas foi localizado dentro de uma sala equipada com sistema de monitoramento.
Durante a varredura foram apreendidas diversas câmeras, TVs, porções de crack, máquinas de cartão e dinheiro, que foram encaminhadas ao Departamento de Flagrantes com o suspeito preso.
