PM desmonta ponto de tráfico no Rondon e apreende quase 2 kg de drogas

Publicada em 28/11/2025 às 14h55
Na manhã desta sexta-feira (28), uma ação da Polícia Militar resultou no desmantelamento de um ponto de venda de drogas no Residencial Rondon, e também no bairro JK, em Ji-Paraná. A intervenção ocorreu após denúncias indicando intensa movimentação no local.
Durante a operação, os policiais localizaram diversas porções de maconha prontas para comercialização, além de tabletes inteiros do entorpecente. No total, quase 2 quilos de drogas foram apreendidos.
Uma mulher de 34 anos, identificada como Luana, foi detida no interior da residência. Ela afirmou aos policiais que atuava no tráfico há cerca de 60 dias e que comandava a distribuição de entorpecentes na área.
A operação contou com a participação do sargento PM Teodoro e do cabo PM Siqueira. Luana foi encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e permanecerá à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de tráfico de drogas.
