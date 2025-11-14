PM aprende adolecentes mascarados após tentativa de roubo

Publicada em 14/11/2025 às 13h50
Na noite de quinta-feira, 13 de novembro de 2025, uma rápida ação da Polícia Militar resultou na apreensão de dois adolescentes envolvidos em uma tentativa de roubo no bairro Teixeirão. O fato ocorreu por volta das 21h05, quando a Central de Operações recebeu denúncia de que uma mulher havia sido perseguida por dois indivíduos em uma motocicleta.
A vítima relatou que seguia em sua motoneta pela Rua Manoel Messias de Assis quando percebeu dois suspeitos parados em uma motocicleta, ambos com máscaras. Ao se aproximar, eles ocultaram o rosto, iniciaram a perseguição e um deles simulou estar armado, colocando a mão na cintura. Temendo ser assaltada, a mulher fugiu até a Avenida das Comunicações, onde buscou abrigo em frente a um estabelecimento comercial com grande movimentação. A presença de populares fez com que a dupla desistisse da ação e fugisse.
Com as informações repassadas, diversas equipes policiais iniciaram buscas pela região. Durante o patrulhamento, uma guarnição da Patrulha Rural avistou dois indivíduos em uma motocicleta com características semelhantes. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir pela Linha 8, abandonando o veículo e entrando em uma área de pastagem. Após varredura a pé, os policiais localizaram e detiveram os dois adolescentes, ambos com máscaras utilizadas na tentativa de abordagem. Um deles usava uma camiseta de cor salmão, reconhecida pela vítima.
A motocicleta vermelha utilizada na ação, sem placa instalada, também foi recuperada e apresentada na delegacia. O veículo possuía registro de furto anterior, porém a restrição já havia sido retirada do sistema.
Os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. A suposta arma usada para intimidar a vítima não foi localizada. Após o atendimento, as guarnições permaneceram em patrulhamento no entorno do bairro, reforçando a segurança da comunidade.
