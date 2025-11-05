PF combate lavagem de dinheiro ligada a crimes ambientais em Rondônia

Publicada em 05/11/2025 às 09h15
Porto Velho/RO. Nesta terça-feira (4/11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Occulta Originis, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à lavagem de dinheiro proveniente da exploração ilegal de madeira, em Rondônia. Foram expedidos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho/RO e Cujubim/RO.
Durante o cumprimento das medidas cautelares, foi realizada uma prisão em flagrante por posse de 6,4 kg de ouro e foram apreendidos aparelhos celulares.
A investigação teve início em 2021 e revelou um sofisticado esquema de ocultação patrimonial e movimentação de valores que ultrapassam R$ 60 milhões, em tese provenientes de crimes ambientais. O grupo criminoso utilizava “laranjas” e empresas de fachada para movimentar e dissimular a origem dos recursos obtidos às custas do meio ambiente.
A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a proteção do meio ambiente e o combate à criminalidade financeira, atuando de forma constante e rigorosa para assegurar a integridade ambiental e a estabilidade da ordem econômica.
