“Pelo planeta e pelo meu filho”: Luisa Mell protesta nua na COP30 em Belém

Publicada em 07/11/2025 às 15h13
A ativista Luisa Mell realizou um protesto performático nesta quinta-feira (6), em Belém (PA), durante a programação da COP30. Defensora da causa animal, ela pintou o corpo com a imagem do planeta Terra e deitou-se na rua, em frente ao local da conferência, para chamar atenção à pauta do veganismo e aos impactos ambientais da pecuária.
A ação foi feita em parceria com a organização internacional PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), reconhecida pela defesa dos direitos dos animais. No protesto, Luisa deitou-se sobre um prato cenográfico com apenas as partes íntimas cobertas, acompanhada de um garfo gigante e um painel que mostrava uma floresta em chamas.
Segundo a apresentadora, o ato ocorreu diante do consumo de produtos de origem animal dentro da conferência. “A principal causa da destruição da Amazônia e dos nossos biomas é a pecuária. Aqui na COP30, enquanto discutem soluções para o planeta, vão comer animais e contribuir para o agronegócio”, afirmou.
Luisa também destacou o motivo pessoal por trás da performance. “Tenho um filho de 10 anos. Estou aqui por ele. Nunca tirei a roupa assim, mas fiz isso para chamar atenção e ver se o mundo acorda. Temos pouco tempo para promover mudanças”, disse.
Ao final, reforçou que sabia que a performance teria repercussão. “Sabemos que isso chama atenção e, por essa causa — pelo planeta e pelo futuro do meu filho — estou aqui”, completou.
