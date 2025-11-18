Pedro Fernandes celebra sucesso do Rodeio Expocampo em Campo Novo de Rondônia

Publicada em 18/11/2025 às 08h20
O deputado estadual Pedro Fernandes comemorou o sucesso do Rodeio Expocampo 2025, evento que reforçou a cultura sertaneja, movimentou a economia de Campo Novo de Rondônia e garantiu lazer gratuito para a população.
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) celebrou a realização do Rodeio Expocampo 2025, um dos eventos mais importantes e tradicionais de Campo Novo de Rondônia, que reuniu famílias de toda a região em uma grande festa de cultura, esporte e entretenimento.
A Arena Agrobem recebeu uma programação intensa, com montarias, atrações culturais e atividades que movimentaram o município e marcaram mais uma edição do evento.
Com foco na valorização da cultura sertaneja, no fomento ao esporte, na promoção do lazer e na geração de renda para a economia local, o Rodeio Expocampo contou com apoio do parlamentar, que destinou recursos para garantir que esta edição ocorresse com qualidade, estrutura reforçada e acesso gratuito ao público.
O deputado Pedro Fernandes destacou que eventos como Expocampo têm impacto direto no desenvolvimento regional, pois fortalecem o comércio local, atraem visitantes, estimulam o turismo, geram empregos temporários e impulsionam a cadeia produtiva do município, além de promoverem espaços de convivência que reforçam a identidade cultural da população.
“O Rodeio Expocampo é uma festa muito bonita que reuniu famílias de toda a região. Eventos como esse são fundamentais porque fortalecem a cultura e garantem lazer gratuito para a população. Destinamos recursos para que essa edição acontecesse e pudesse levar alegria e entretenimento ao nosso povo” ressaltou o deputado.
Pedro Fernandes também parabenizou Cowboy e Renato, presidente e vice-presidente da Expocampo, pela organização e condução do evento, reconhecendo o trabalho dedicado de toda a equipe envolvida. O parlamentar ainda agradeceu o apoio e o empenho do seu irmão Vanderlei Fernandes, que tem contribuído de forma contínua para o fortalecimento das ações desenvolvidas no município.
O deputado também registrou agradecimento ao prefeito Alexandre Dias, pela parceria institucional e pelo alinhamento em ações que promovem o bem-estar da população, e ao Governo de Rondônia, por meio da Sejucel, cujo apoio foi determinante para a realização e estruturação do evento.
O Rodeio Expocampo 2025 consolidou-se mais uma vez como instrumento de integração comunitária, valorização cultural e fortalecimento da economia local, reafirmando a tradição sertaneja como patrimônio da região.
