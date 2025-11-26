Pedro Fernandes articula palestra sobre a reforma tributária para empresários de Ariquemes

Publicada em 26/11/2025 às 10h02
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) atendeu a um pedido do presidente da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA), Alessandro Silva, para colaborar com a realização de uma palestra voltada aos empresários do município sobre os impactos da reforma tributária. Sensível às demandas do setor produtivo, o parlamentar solicitou ao Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), apoio técnico para fortalecer o evento.
A partir da solicitação do deputado, encaminhada à Sefin após o pedido do presidente da ACIA, o secretário de Finanças, Luís Fernando, destinou o auditor fiscal Anderson Aparecido Arnaut, servidor da secretaria, para ministrar a palestra. O encontro ocorreu no dia 19 de novembro de 2025, no auditório da ACIA, que ficou lotado de empresários preocupados com as mudanças previstas e em busca de informações seguras sobre o tema.
Durante a apresentação, o palestrante explicou pontos essenciais da reforma tributária e esclareceu dúvidas sobre os impactos no comércio, na indústria e nos serviços, contribuindo para que os empresários compreendessem melhor o novo cenário tributário do país.
O deputado Pedro Fernandes destacou a importância da iniciativa da ACIA e da atuação conjunta entre Estado e setor produtivo: “O setor empresarial precisa de informação clara e de acesso a orientações técnicas. Nosso papel é garantir que os empresários tenham condições de se preparar para as mudanças e continuar contribuindo para o desenvolvimento de Ariquemes e de Rondônia” afirmou o parlamentar.
Pedro Fernandes agradeceu ao presidente Alessandro Silva pela mobilização da entidade, ao Governo de Rondônia e à Sefin pela colaboração, e reforçou que seguirá apoiando ações que fortaleçam a economia local e qualifiquem o ambiente de negócios no município.
