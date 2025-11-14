Pedal Jipa 48 Anos promete movimentar Ji-Paraná em celebração

Publicada em 14/11/2025 às 10h35
O Passeio Ciclístico de Ji-Paraná, alusivo aos 48 anos do município, será mais uma das diversas atrações programadas para comemorar essa data tão especial.
O Pedal Jipa 48 Anos, como está sendo chamado, acontece no dia 22 de novembro, com concentração a partir das 6h e largada às 7h, em frente ao Ginásio de Esportes Gerivaldão, no Primeiro Distrito.
Promovido pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SEMES), e com apoio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), o evento deve reunir cerca de 500 ciclistas em um percurso de pouco mais de 10 km pelas ruas e avenidas da cidade.
A iniciativa faz parte da determinação do prefeito Affonso Cândido em promover bem-estar e qualidade de vida à população, por meio de atividades esportivas e de lazer que integrem toda a comunidade.
Para participar, não é necessário fazer inscrição prévia — basta comparecer ao local com bicicleta e roupa adequada para o trajeto. Os 500 primeiros participantes que levarem 1 kg de alimento não perecível ganharão uma linda camiseta do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Durante o passeio, haverá ainda sorteio de brindes e um delicioso café da manhã para os participantes.
Os participantes devem passar por importantes vias da cidade, entre elas: Rua Pedro Teixeira, Avenida Transcontinental (BR-364), Avenida Aracaju, Rua Maracatiará (T-20), Avenida Maringá, Rua Amazonas, Rua Martins Costa, Rua Seis de Maio e Rua Júlio Guerra.
