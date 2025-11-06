“PDL da pedofilia”: Luana Piovani protesta contra projeto que restringe aborto em vítimas de estupro

Publicada em 06/11/2025 às 11h09
A atriz Luana Piovani usou as redes sociais nesta quinta-feira (6) para se manifestar contra o projeto de decreto legislativo aprovado pela Câmara dos Deputados que dificulta a realização de abortos legais em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Em tom de indignação, ela afirmou que “a Câmara acabou de aprovar o PDL da pedofilia”.
Conhecida por defender pautas ligadas aos direitos das mulheres, Piovani publicou uma sequência de stories e um vídeo no Instagram condenando a proposta, que agora segue para o Senado. “Quando o seu deputado de extrema direita vota contra os direitos das mulheres, ele está colocando a lei a serviço daqueles que estupram, violentam, assediam, espancam e aniquilam a vida de uma mulher”, escreveu.
Em outra postagem, a atriz ressaltou que o retrocesso atinge todas as mulheres. “Uma mulher como sua mãe, sua tia, sua avó, sua irmã, sua filha, sua esposa, sua amiga, sua vizinha, sua funcionária… Só bandido apoia bandido. Não compactue com a política que mata mulheres pelo simples prazer de dominar e silenciar.”
Piovani também compartilhou uma notícia sobre um professor português condenado por abuso sexual de uma aluna de 12 anos que poderá voltar a dar aulas, comentando: “Puro suco de Portugal”. Em seguida, republicou uma lista com os nomes dos 317 deputados que votaram a favor do projeto.
Em vídeo publicado no feed, a artista voltou a condenar a proposta: “A Câmara acabou de aprovar o PDL da pedofilia, que proíbe meninas estupradas grávidas de procurarem os seus direitos sobre o aborto legal e seguro. Meninas estupradas grávidas não terão direito a um aborto seguro. E o governo não poderá fazer campanhas de conscientização sobre o fim de relação conjugal entre adultos e crianças.”
