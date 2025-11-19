OPERAÇÃO ARCHOTE

PC deflagra Operação contra organização criminosa envolvida com tráfico de drogas

As equipes cumpriram medidas judiciais em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e São Felipe d’Oeste, além de Campo Grande e Ponta Porã (MS).