PC deflagra Operação contra organização criminosa envolvida com tráfico de drogas

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2), unidade subordinada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Archote. A ação foi realizada em integração com o Ministério Público (GAECO e Promotoria de Ji-Paraná) e com o apoio de diversas unidades policiais, visando desarticular uma organização criminosa com atuação em Rondônia e Mato Grosso do Sul.
As equipes cumpriram medidas judiciais em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Vilhena, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e São Felipe d’Oeste, além de Campo Grande e Ponta Porã (MS).
As investigações apontam que o grupo empregava métodos avançados para dificultar a rastreabilidade financeira, utilizando transações em criptomoedas, empresas de fachada e “laranjas”. Também contava com um químico responsável pela análise da pureza das drogas, além de logística própria para transporte interestadual de entorpecentes.
Foram, 78 medidas cautelares, incluindo 09 mandados de prisão, 23 mandados de busca e apreensão e o bloqueio e sequestro de bens estimados em aproximadamente R$ 15 milhões. Entre os investigados estão empresários, o filho de um vereador e uma estudante de Medicina, demonstrando a capilaridade social e o poder de aliciamento da organização criminosa.
O nome Archote faz referência ao instrumento utilizado para iluminar caminhos escuros, simbolizando o trabalho investigativo voltado a revelar estruturas ocultas do crime e reforçar o compromisso da Polícia Civil com o esclarecimento dos fatos. A operação integra as ações das redes RECUPERA e RENORCRIM/MJ, fortalecendo a atuação coordenada no combate às organizações criminosas em âmbito nacional.
A Polícia Civil reafirma seu compromisso permanente com a repressão qualificada ao crime organizado, atuando com técnica, integração e firmeza em todo o Estado.
