PC deflagra Operação contra invasão e exploração ilegal da Estação Ecológica

Nesta sexta-feira (14), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO2), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), deflagrou a Operação “Defenestrado”, destinada a desarticular uma organização criminosa responsável pela invasão e exploração ilegal da Estação Ecológica Estadual de Samuel, no município de Candeias do Jamari. As ações foram executadas em cumprimento a mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares autorizadas pela Justiça.
As investigações indicam que o grupo criminoso atuava de maneira estruturada, com divisão de tarefas e rígida hierarquia interna, envolvendo aproximadamente 16 integrantes. O esquema incluía ocupação irregular de áreas protegidas, desmatamento, extração ilegal de madeira, furtos qualificados, receptação e lavagem de dinheiro.
Conforme apurado no inquérito policial, os investigados ocupavam posições de liderança dentro da organização, sendo responsáveis pelo recrutamento de invasores, pela demarcação clandestina de lotes, pela exploração dos recursos florestais e pela comercialização dos produtos extraídos ilegalmente.
Um dos alvos utilizaria um estabelecimento comercial localizado na Vila Samuel como ponto de apoio operacional para as articulações criminosas, onde promovia o aliciamento de moradores mediante falsas promessas de regularização fundiária e cobrança de mensalidades dos interessados. Outro investigado exerceria influência regional ao se apresentar como representante de associação de produtores, utilizando-se dessa posição para fortalecer as atividades ilícitas.
A Polícia Civil de Rondônia reforça que as ações continuam em andamento, com o objetivo de identificar todos os envolvidos, desarticular completamente o esquema criminoso e garantir a proteção das áreas de preservação ambiental do Estado.
