Paula Fernandes lança versão em português de “Set Fire To The Rain” com autorização de Adele

Publicada em 19/11/2025 às 15h15
Paula Fernandes, 41, anunciou a chegada de “Amar de Novo”, a versão brasileira de “Set Fire To The Rain”, sucesso mundial de Adele. A faixa integra o EP “SIMPLESmente, EU”, que será lançado em 27 de novembro e marca uma nova fase da cantora com cinco músicas inéditas.
Paula explicou que a canção sempre teve significado especial e combina com seu momento atual. “É uma música sobre entrega e recomeço. Interpretá-la com autorização da própria Adele foi uma honra. Busquei trazer essa emoção para o meu universo, mantendo o respeito à obra original”, afirmou.
A nova versão preserva a força da composição, mas ganha arranjos próprios e interpretação personalizada da artista sertaneja. Essa é a primeira vez que Adele libera oficialmente uma adaptação brasileira de um de seus maiores sucessos.
Ao longo da carreira, Paula Fernandes já colaborou com artistas internacionais como Taylor Swift, Shania Twain, Alejandro Sanz, Juanes e Il Volo. Em 2019, ela lançou a versão em português de “Shallow”, de Lady Gaga, ao lado de Luan Santana — música que venceu o Oscar de Melhor Canção Original naquele ano.
