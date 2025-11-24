Patrulhamento rural aprende moto com chassi e número do motor raspados

Publicada em 24/11/2025 às 11h30
Durante patrulhamento preventivo na manhã de domingo (23), por volta das 11h10, a Patrulha Rural do 4º Batalhão da Polícia Militar identificou uma motocicleta Honda Fan 125, de cor preta, estacionada sem placa de identificação na linha 14, distrito de Divinópolis, em frente ao campo de futebol.
Ao inspecionar o veículo, os policiais constataram que o chassi e o número do motor estavam raspados, caracterizando adulteração de identificação. Restaram apenas alguns dígitos parcialmente visíveis, que permitiram consultas aos sistemas de registro, indicando possível relação com uma motocicleta furtada em março deste ano.
O condutor abordado afirmou ter adquirido o veículo há mais de um mês, em pagamento à vista, e alegou desconhecer a origem ilícita. Disse ainda que a moto teria sido comprada em uma oficina localizada às margens da BR-364, em Cacoal, e confirmou ter substituído a tampa do tanque de combustível.
No veículo foram localizados dois adesivos que podem auxiliar no rastreamento do proprietário original: um com nome e contato de um referido proprietário anterior e outro com referência a uma instituição religiosa.
A motocicleta estava com chave funcional e foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo e demais materiais arrecadados, para os procedimentos legais cabíveis. A ação reforça o trabalho preventivo e investigativo das equipes do 4º BPM no combate a crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na região.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!