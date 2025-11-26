Participante é expulso de “A Fazenda 17” após agressão durante intervalo da roça

Publicada em 26/11/2025 às 10h09
Uma confusão nos bastidores da formação da roça resultou na expulsão de Creo Kellab do reality “A Fazenda 17”, da Record, na noite desta terça-feira (25). A decisão foi anunciada pela apresentadora Adriane Galisteu, após a produção analisar as imagens da briga entre o ator e Fabiano Moraes.
Durante o retorno do intervalo, Galisteu exibiu o vídeo da discussão ao público e informou que a equipe do programa estava avaliando o caso. Ela destacou que o clima havia ficado pesado e que a situação poderia gerar punições imediatas. O episódio mostrava um golpe desferido por Creo contra Fabiano, inicialmente descrito como um empurrão mais forte, mas que depois foi confirmado como um soco.
Com a análise concluída, Galisteu comunicou ao vivo a decisão da direção. Segundo ela, a agressão colocou em risco a integridade física do colega, o que fere regras essenciais do reality. A apresentadora orientou o participante a se dirigir ao closet para deixar o confinamento, reforçando que tudo ocorreu diante das câmeras e sem margem para outra medida.
Após ser informado, Creo assumiu que errou e chamou sua atitude de covarde. Ele se despediu dos demais peões e comentou que pretendia rever a mãe, que está internada após cirurgia. Antes de sair, pediu ajuda financeira ao humorista Toninho Tornado, mencionando a necessidade de custear despesas médicas.
Expulsão? 😬💥 Veja a briga que rolou entre Creo e Fabiano durante o intervalo! #FormaçãoDaRoça pic.twitter.com/I098HK9GEI— A Fazenda (@afazendarecord) November 26, 2025
