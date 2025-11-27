Parceria entre Thiago Flores e Ana Paula leva Mutirão de perícias e fortalece atendimento em Nova Brasilândia

Publicada em 27/11/2025 às 08h20
A população de Nova Brasilândia do Oeste contará, nos dias 06 e 07 de dezembro de 2025, com um mutirão especial de perícias médicas do INSS, organizado por meio de parceria entre o deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) e a vereadora Ana Paula. A ação tem como objetivo acelerar o atendimento de segurados e reduzir a fila de análise de benefícios no município e região.
O mutirão contará com peritos médicos atendendo presencialmente, além da realização de perícias por telemedicina, recurso que tem permitido mais agilidade e alcance na avaliação dos pedidos. A iniciativa busca garantir atendimento rápido, reduzir deslocamentos e ampliar o acesso da comunidade aos serviços da Previdência Social.
Segundo a organização, o mutirão está preparado para receber cidadãos que aguardam respostas de perícia, trazendo mais eficiência ao sistema e mais tranquilidade aos trabalhadores que dependem do benefício para seguir suas atividades e sustento familiar.
O deputado Thiago Flores destaca que a ação reforça sua atuação em defesa dos direitos previdenciários da população e o compromisso com políticas públicas que entregam resultados concretos. A previsão é de que dezenas de processos sejam analisados durante os dois dias de atendimento.
