INSS

Parceria entre Thiago Flores e Ana Paula leva Mutirão de perícias e fortalece atendimento em Nova Brasilândia

Ação nos dias 06 e 07 de dezembro leva peritos presenciais e telemedicina para acelerar a análise de benefícios do INSS, fruto de parceria entre o deputado Thiago Flores e a vereadora Ana Paula.