Paolla Oliveira surge na quadra da Grande Rio e recebe chuva de elogios de fãs

Publicada em 24/11/2025 às 10h49
Paolla Oliveira deixou o posto de rainha de bateria da Grande Rio, mas o clima de quadra continua fazendo parte da sua rotina. Na noite deste sábado (22), a atriz marcou presença no ensaio da escola de samba em Duque de Caxias e chamou atenção pelo gingado e pela simpatia — mesmo sem ocupar mais o trono oficial.
Entre os mais animados com a presença da artista estava David Brazil. Amigo próximo e admirador assumido, o influenciador registrou Paolla da cabeça aos pés em um vídeo publicado no Instagram. As imagens evidenciaram a boa forma da global e rapidamente se espalharam pelas redes.
Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. “Como diz a Ivete: energia de gostosa! Saudades da minha rainha”, escreveu uma internauta. Outro seguidor reforçou: “Uma vez rainha, sempre rainha”. Já um terceiro foi mais direto: “PQP! Que mulher!”.
