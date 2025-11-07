Palmeiras na liderança; Tabelinha Rondoniense tem JOER, desafio Rio Madeira Extreme e Futsal

Publicada em 07/11/2025 às 08h30
Palmeiras abre 3 pontos na liderança pelo Brasileirão Betano 2025 e amanhã rodada 32 promete agitar o campeonato. No Tabelinha, abertura do JOER, desafio Rio Madeira Extreme e Futsal são destaques em Rondônia.
BRASILEIRÃO: Palmeiras vence o Santos e dispara na liderança, na quarta-feira São Paulo empatou com o Fla.
Brasileirão - O Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 no Allianz Parque e abriu três pontos de vantagem sobre o Flamengo, isolando-se na liderança do Brasileirão. Vitor Roque garantiu o triunfo alviverde marcando os dois gols, que chega embalado para a final da Libertadores. O Peixe, por outro lado, voltou ao Z-4. No Maracanã, o Fluminense derrotou o Mirassol por 1 a 0 e manteve a invencibilidade com Zubeldía. Já o Clássico-Rei terminou empatado: Ceará 1 x 1 Fortaleza.
O São Paulo segurou o Flamengo em 2 a 2, na Vila Belmiro, e deu uma “mãozinha” ao Palmeiras, que segue líder do Brasileirão. O Rubro-Negro chegou aos 65 pontos, empatado com o Verdão, mas perde no número de vitórias. A rodada ainda teve show de Hulk, que marcou o gol 500 da carreira na vitória do Atlético-MG sobre o Bahia por 3 a 0, e triunfo do Botafogo por 3 a 0 no clássico contra o Vasco. Na parte de baixo, o Vitória respirou e o Juventude ainda sonha escapar do rebaixamento.
Rodada 32 do Brasileirão Betano 2025: disputa acirrada pelo topo e risco de queda.
No sábado (8), a 32ª rodada do Brasileirão entra em cena com decisões na parte de cima e de baixo da tabela. No topo, o título está entre Palmeiras e Flamengo, separados por três pontos. Para o Verdão se manter na ponta, vai encarar o Mirassol no interior de São Paulo.
Na zona de risco, equipes como o Santos, que vai enfrentar o vice líder Flamengo no Maracanã, e o Juventude que visita o Vasco no Rio, lutam pela sobrevivência.
Com chances de título, o Cruzeiro tem um jogaço contra o embalado Fluminense em Belo Horizonte.
Prepare-se: o Brasileirão acelera e não perdoa tropeços.
Tabelinha Rondoniense
JOER 2025: Cacoal abre fase infantil com emoção e espírito esportivo. Desafio Rio Madeira Extreme abre inscrições para 10ª Corrida de Voadeiras em Porto Velho. Copa Municipal de Futsal agita Campo Novo de Rondônia; inscrições encerraram na quarta (5).
JOER - A cerimônia de abertura do JOER 2025 agitou o Ginásio Senador Ronaldo Aragão, em Cacoal, reunindo centenas de atletas, professores e autoridades. O evento contou com desfile das delegações, condução da tocha pelo jovem Diogo, de 14 anos, e o juramento emocionante da atleta Natascha. As competições seguem até o dia 13 de novembro, envolvendo mais de dez modalidades e revelando novos talentos do esporte rondoniense.
VOADEIRAS - A emoção está de volta às águas do Rio Madeira. A 10ª edição da Corrida de Voadeiras, agora chamada “Desafio Rio Madeira Extreme”, acontecerá de 27 a 30 de novembro, na Orla do Complexo Madeira-Mamoré. As inscrições seguem até sexta-feira (7) e podem ser feitas na Colônia Z-1, mediante a doação de 1kg de alimento. O evento promete adrenalina e tradição nas águas da capital rondoniense.
FUTSAL - Campo Novo de Rondônia se prepara para viver a emoção da Copa Municipal de Futsal 2025, promovida pela Prefeitura e pela SEMTEC. As inscrições foram gratuitas e foram encerradas na quarta-feira (5), nas categorias masculina, feminina e Sub-12. O torneio promete movimentar o esporte local e fortalecer o lazer da comunidade. O regulamento será divulgado em breve nos canais oficiais.
