Palmeiras líder; Clássicos vão agitar a rodada; Tabelinha Rondoniense tem natação, futebol e Joer

Brasileirão – Palmeiras segue líder com um ponto à frente do Flamengo. Clássicos vão agitar a rodada 32 que começa hoje (5). No Tabelinha, Natação, futebol e JOER são destaques.
Palmeiras retoma a liderança e Bahia segue embalado no G-6. A quarta-feira (5) promete pivô na tabela com clássicos e garra em todas as frentes.
Brasileirão - A 31ª rodada do Brasileirão terminou quente no domingo (2). O Palmeiras venceu o Juventude por 2 a 0, fora de casa, e reassumiu a ponta da tabela, deixando o Flamengo para trás. Bruno Rodrigues e Felipe Anderson garantiram os gols do Verdão. No Nordeste, o Bahia manteve o embalo e superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, com dois gols de Willian José, firmando-se entre os seis primeiros e sonhando alto com a Libertadores.
A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025, que começa nesta quarta-feira (5), traz sete confrontos decisivos que podem redesenhar o rumo de título, Libertadores e também da luta contra o rebaixamento.
Destaques da rodada
No tradicional duelo da Vila Belmiro, o São Paulo FC encara o Clube de Regatas do Flamengo, em partida que pode definir quem assume o protagonismo na luta pelo topo.
O clássico carioca Botafogo de Futebol e Regatas e Club de Regatas Vasco da Gama buscam vagas na Libertadores ou risco de queda.
Outros duelos que merecem atenção: Red Bull Bragantino x Sport Club Corinthians Paulista, Atlético Mineiro x Esporte Clube Bahia e Grêmio Foot Ball Porto Alegrense x Cruzeiro Esporte Clube — todos com muito em jogo.
O que está em jogo
No topo da tabela, o Flamengo e o Palmeiras seguem apertando o ritmo e cobram deslizes rival para abrir distância. Lá embaixo, equipes afundadas com poucos pontos como Sport Club e Esporte Clube Juventude esperam por respostas rápidas para escapar da zona de rebaixamento.
Com cada ponto pesando dobrado nesta reta final, os confrontos de hoje têm tudo para ser decisões antecipadas — e a torcida sabe: não vale dar mole.
Tabelinha Rondoniense
Vila Olímpica de Porto Velho recebe a 5ª Copa Rondônia de Natação. Rondônia é superada nos jogos de volta do “Desafio Rondônia Acre”. Cacoal recebe a Fase Estadual Infantil do JOER 2025.
Natação - A Vila Olímpica de Porto Velho foi o palco da 5ª Copa Rondônia de Natação, reunindo 180 atletas de clubes de Rondônia, Amazonas, Acre, Peru e Bolívia. O evento, promovido pela Semtel em parceria com a Federação Aquática de Rondônia, destacou o alto nível técnico das provas e a estrutura da capital. A Cia das Águas (RO) foi a grande campeã, seguida pela Aquática Nobre (AM) e pela AABB de Rio Branco (AC).
JOER - A cidade de Cacoal sedia, desde segunda-feira (3), a Fase Estadual Infantil dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) 2025. O evento reúne jovens atletas de 12 a 14 anos de várias regiões do Estado, com competições em modalidades como futsal, vôlei, atletismo e natação. Promovido pela Seduc, (Secretaria de Estado da Educação) o JOER incentiva o esporte escolar e revela novos talentos. As finais e a premiação ocorrerão no sábado (8).
