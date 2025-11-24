Publicada em 24/11/2025 às 15h50
O empresário e coach Pablo Marçal, que disputou a Prefeitura de São Paulo em 2024, concedeu entrevista à Folha de S.Paulo e comentou como enxerga o cenário nacional para as eleições presidenciais de 2026. Segundo ele, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém vantagem significativa caso o quadro político permaneça como está.
Marçal afirmou que, no cenário “desenhado e travado” de hoje, Lula teria alta probabilidade de reeleição, sem riscos relevantes. “Do jeito que tá hoje, no Lula não perde pra ninguém. Zero chance”, declarou. Para o empresário, a força do presidente se deve ao fato de ser, segundo ele, “o político mais influente da história”.
Durante a entrevista, Marçal classificou a liderança de Lula como resultado de um acúmulo simbólico ao longo dos anos. “Cada ano do Lula agora representa 10 mil”, disse, em referência ao peso político acumulado pelo petista. Ele ponderou, no entanto, que uma queda de popularidade semelhante à enfrentada por Joe Biden nos Estados Unidos poderia alterar completamente o desfecho. “Se nesse ano ele tiver a queda que o Biden teve, aí é uma probabilidade de dar 100% errado pra ele”, avaliou.
Apesar disso, Marçal destacou que Lula segue sem adversários competitivos no campo político. Para ele, não há nomes com força suficiente para rivalizar com o presidente no atual momento. “Como o Lula é a única esperança, ele não tá formando ninguém, não tem ninguém ali com punch pra isso”, afirmou.
O empresário concluiu com uma crítica ao cenário que projeta em caso de reeleição petista. “Se o Lula vencer, a gente vai ter que comer giló todo dia, ou qualquer coisa amarga, se quiser trocar o giló, e esperar mais quatro anos”, disse.
