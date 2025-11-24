EM ENTREVISTA

Pablo Marçal afirma que Lula não perde a eleição de 2026: “O político mais influente da história”

Em entrevista à Folha de S.Paulo, Pablo Marçal avaliou o cenário eleitoral de 2026 e afirmou que Lula, a quem chamou de “o político mais influente da história”, segue sem adversários competitivos e seria reeleito com facilidade se a disputa ocorresse hoje