Oruam critica associação do pai à megaoperação no Rio: “Dor que não tem nome”

Publicada em 21/11/2025 às 10h41
O rapper Oruam voltou a desabafar sobre o impacto que o nome do pai, Marcinho VP, ainda provoca fora das prisões federais. Mesmo detido há mais de 20 anos em regime de segurança máxima, o traficante continua sendo citado em episódios de violência no Rio — algo que, segundo o artista, afeta profundamente sua vida.
Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, Oruam afirmou que convive com um sentimento difícil de definir. Para ele, a sociedade transformou o nome do pai em um símbolo automático do mal. “É uma dor que não tem nome. Parece que sempre tem alguém pronto para usar o nome dele, mesmo ele vivendo trancado sem ver o sol direito”, declarou.
O incômodo se intensificou após a megaoperação policial que deixou 121 mortos no Complexo do Alemão e da Penha, no fim de outubro. O rapper contou que recebeu com choque a notícia de que Marcinho VP havia sido associado ao episódio. “Foi uma mistura de tristeza pela quantidade absurda de vidas perdidas e revolta por ver o nome do meu pai arrastado, de novo, para uma narrativa sem sentido. Ele passa 22 horas isolado numa cela de 6 m²”, relatou.
Condenado por tráfico e organização criminosa, Marcinho VP cumpre pena em presídios federais de segurança máxima. Para Oruam, atribuir a ele qualquer participação em ações externas não faz sentido. “É surreal pensar que, depois de tanto tempo preso, ainda tentem dizer que ele atrapalha alguma coisa aqui fora”, lamentou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!