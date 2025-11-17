Orçamento de Rondônia 2026 é cerca R$ 6 bilhões inferior ao 2025, Vilhena comemora 48 anos de emancipação, Marcos Rogério e Fernando Máximo parceiros?

Publicada em 17/11/2025 às 14h00
Orçamento – É enorme a movimentação nas comissões permanentes da Assembleia Legislativa (Ale), após a chegada do Orçamento do Estado de Rondônia para 2026, para ser analisado, discutido e votado em plenário. A peça orçamentária estadual está estimada em R$ 11.582.998.189,00, cerca de CR$ 5,6 bilhões a menos que o orçamento deste ano (R$ 17,216 bilhões). Não há dúvida que os valores em torno de CR$ 6 bilhões a menos, da peça orçamentária deste ano surpreende, pois, a normalidade é de sempre ser crescente. Como 2026 será o último ano de do governador Marcos Rocha (UB), que está no segundo mandato consecutivo, ele não terá condições de concorrer ao mesmo cargo, mesmo assim, caso optar por disputar cargo nas eleições de outubro de 2026, como se comenta, que é de concorrer a uma das duas vagas de senador, terá que renunciar seis meses antes, ou seja, até 3 de abril do próximo ano.
Orçamento II – Não há dúvida que o orçamento do próximo ano, que está sendo analisado pelos deputados, antes da discussão e votação, com prazo regimental até 15 de dezembro para conclusão. Caso a proposta orçamentária não passe para o plenário o Poder Executivo iniciará o ano acrescentando 1/12 avos ao valor do orçamento anterior, no caso o deste ano, até que o de 2026 seja votado. Outra informação que também é importante. Enquanto o orçamento não for votado, a Assembleia Legislativa (Ale), não pode entrar em recesso, que ocorre regimentalmente, todos os anos, no dia 15 de dezembro até 5 de janeiro. Certamente o Orçamento 2026, que está sendo analisado nas comissões pelos deputados, não terá dificuldades para ser votado, até 15 de dezembro, mas o que estranha é redução de valores deste ano para o próximo, de aproximadamente R$ 6 bilhões. E durma-se com um barulho desses...
Vilhena – No período de 20 a 23 deste mês, Vilhena estará comemorando os 48 anos de emancipação político-administrativa com uma ampla programação composta de shows com artistas nacionais, atividades esportivas, atrações locais e atividade para as famílias, com promoção da Fundação Cultural de Vilhena (FCV). Na quinta-feira (20) show (20h30) com a cantora gospel Maria Marçal, dia 21, apresentação da dupla sertaneja Jads & Jadson, às 22h, ambos no estádio Portal da Amazônia. Sábado (22) corrida de rua (Portal da Amazônia), na categoria Kids, às 17h (Portal da Amazônia), e Adulto (18h30) saída na Praça Genival Nunes e às 21h, no Portal da Amazônia, show da banda Combo da Polícia Militar. No domingo (23), data do aniversário, a festa começará às 15h, no Estádio Portal da Amazônia, com apresentações de artistas locais, brinquedos para as crianças, praça de alimentação e a tradicional distribuição do bolo de aniversário. “Queremos celebrar a história do nosso município, promover lazer e fortalecer os laços entre os vilhenenses. Cada atração foi pensada para envolver diferentes públicos e reforçar o sentimento de pertencimento e orgulho por nossa cidade”, disse a presidente da FCV, Evilyn Medrada.
Parceiros – O deputado federal Fernando Máximo, filiado ao União Brasil, o mais bem votado nas eleições de 2022 com 85.596 votos vem trabalhando há meses uma pré-candidatura a governador. A próxima janela partidária (7 de março a 5 de abril), período em que os deputados poderão mudar de partido sem ter problemas com a legislação, e Máximo, certamente optará por outra sigla partidária, pois nas eleições (prefeito e vereador) em outubro de 2024, foi preterido no partido, pois tinha como certa uma candidatura a prefeito de Porto Velho. O partido filiou a ex-deputada federal e ex-vereadora na capital, Mariana Carvalho, que foi a candidata do União Brasil vencendo o primeiro turno e perdendo no segundo, para Leo Moraes (Podemos), numa eleição considerada histórica. O que se comenta nos bastidores é que Máximo se filiará aoPL, presidido no Estado pelo senador Marcos Rogério.
Parceiros II – Máximo e Rogério tem cumprido vários compromissos pelo Estado, resultado em especulações de que poderiam estar montando uma estratégia visando as Eleições Gerais de 2025. Marcos Rogério foi derrotado em 2022, por Marcos Rocha, nos dois turnos, que se reelegeu, apesar de no segundo, Rogério estar cotado como franco favorito. Hoje Rogério não teria uma reeleição tranquila, apesar de ser um político de expressão nacional, pois foi um defensor ferrenho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Disputar novamente o governo seria uma aposta. Já Máximo é cotado como pré-candidato à sucessão estadual e provável filiado ao PL. As constantes aparições de Rogério e Máximo em reuniões políticas pelo Estado sinalizam a uma provável filiação de o deputado federal ao PL. Se Máximo se filiar ao PL, teremos uma dobradinha com Rogério. Resta saber qual o cargo que disputará, o mesmo ocorrendo com Rogério. AS apostas estão abertas...
Respigo
A semana promete ser curta, ou seja, chamada de “coice de porco”. É que quinta-feira (20), é Dia da Consciência Negra, feriado nacional e provavelmente na sexta-feira (21) será decretado ponto facultativo +++ Quem esteve visitando o gabinete do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), na manhã de hoje (17) foi o jornalista Eranildo Costa Luna, o Paraíba, competente assessor de Imprensa da deputara federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP. O amigo Paraíba foi recebido pela subchefe de Gabinete Juceli Manrich +++ O MDB é um partido que vem numa descendente em Rondônia. Em 2022 reelegeu Ismael Crispin (São Miguel do Guaporé) e Jean Oliveira (PVH) e elegeu Luís Eduardo Schincáglia, o Dr. Luís do Hospital, de Jaru. Crispin está sem partido e Luiz do Hospital e Jean estariam dispostos a mudarem de partido, antes das eleições de outubro do próximo ano. Quem diria, que o glorioso MDB, que já foi PMDB chegasse a uma situação crítica como a atual, inclusive em nível nacional +++ O Flamengo fez o dever de casa. Foi ao Recife e goleou (5x1) o Sport somando 71 pontos e garantindo a liderança do Brasileirão 2025 +++ O Palmeiras, que era líder perdeu (1x0) para o Santos, na Vila Belmiro e agora é o vice-líder com 68 pontos. Faltam cinco rodadas para o fim do campeonato e estarão em jogo 15 pontos.
+ Nas festas de aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, outras datas não menos importantes, não pode faltar o Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!