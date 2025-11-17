Open Jaru de Handebol será realizado de 21 a 23 de novembro no Ginásio Sebastião Mesquita

Publicada em 17/11/2025 às 10h34
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, promoverá entre os dias 21 e 23 de novembro mais uma importante competição esportiva no município.
Desta vez, o evento será voltado para os atletas do handebol, nas categorias masculino e feminino.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas presencialmente na Semecelt até o dia 19 de novembro, no horário das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, ou pelo telefone (69) 99958-7932.
O Open Jaru de Handebol contará com premiação em dinheiro, medalhas e troféus para os três primeiros colocados de cada categoria.
A competição terá início no dia 21 de novembro, com o primeiro jogo marcado para às 21h, no Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita.
