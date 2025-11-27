Publicada em 27/11/2025 às 11h48
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), informa à população que a segunda fase da Copa Madeirão de Futsal – categoria Adulto Masculino já está em andamento.
As disputas das Oitavas de Final tiveram início no dia 21 de novembro, com grandes jogos no Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu).
A competição segue movimentando atletas, torcedores e amantes do futsal, fortalecendo o cenário esportivo da capital.
PRÓXIMOS JOGOS DAS OITAVAS – GINÁSIO DUDU
QUARTA – 26/11
22h00 – JUV. DO CASTANHEIRA (Venc. Jogo 35) X ROMA (Venc. Jogo 36)
QUINTA – 27/11
20h00 – REAL MADRUGA (Venc. Jogo 37) X MARANHENSE FC (Venc. Jogo 38)
21h00 – NOVO HORIZONTE (Venc. Jogo 45) X Venc. do Jogo 46
Copa Madeirão visa fortalecer o cenário esportivo da capital
SEXTA – 28/11
20h00 – UPB (Venc. Jogo 39) X AD BRAZUCA EC (Venc. Jogo 40)
21h00 – Venc. do Jogo 47 X Venc. do Jogo 48
22h00 – CANDELÁRIA (Venc. Jogo 43) X TROPA DO MACEDO (Venc. Jogo 44)
O secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior reforça a importância da competição e destaca o impacto positivo da competição. "Desde o início das oitavas, temos visto jogos emocionantes e ginásio cheio. A Copa Madeirão fortalece nossos atletas e dá visibilidade ao futsal da nossa capital, queremos ver todos lá no Dudu, a presença da população faz toda a diferença para valorizar nossos atletas”, concluiu.
A Copa Madeirão segue com a bola rolando! A Prefeitura de Porto Velho convida a população a acompanhar os jogos decisivos das Oitavas de Final. A entrada é gratuita.
