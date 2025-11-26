O “elétrico” Fúria visa 2026; Rocha é convidado para pleitear o Senado; e PSD de Expedito quer Euma Tourinho

Publicada em 26/11/2025 às 08h43
É UMA VERGONHA QUE O MDA, EM NOTA OFICIAL, QUEIRA “DENUNCIAR” AÇÕES LEGÍTIMAS DA NOSSA JUSTIÇA E DA PM!
O governo socialista do Brasil decidiu pegar Rondônia para Cristo, como se diz na linguagem popular. Já não basta o absurdo e a excrescência de queimar propriedades, como dragas, balsas e até moradias das famílias e tentar prejudicar o agronegócio, nossa maior riqueza.
Agora, o Ministério do Desenvolvimento Agrário apoia a invasão de propriedades e considera decisões judiciais e ações da Polícia Militar, cumprindo tais decisões, como atos inconstitucionais, em mais um capítulo da absoluta inversão de valores que norteia este desgoverno brasileiro.
O episódio do distrito de Tabajara, em Machadinho do Oeste, neste final de semana, retrata bem esta série de ataques aos rondonienses que verdadeiramente trabalham. Equipes do MDA vieram a Rondônia não para defender as propriedades e proteger quem produz, mas para se reunirem com grupos acusados de invasão de uma propriedade, cuja reintegração de posse fora decretada pela Justiça e cumprida pela PM.
Pior: em nota oficial, o próprio Ministério diz que seus representantes aqui estavam “para investigar denúncias de “abusos do Judiciário e da Polícia Militar”, contra os pobres citados invasores.
Quando lhes interessa, os representantes deste governo socialista evocam a Constituição. Tudo aquilo que é um direito de todos só é constitucional quando atende à sua ideologia. Quando é para proteger direitos como os de propriedade, como o de livre pensar e falar; como o de manifestação, a Constituição “é relativa”, como diz o próprio presidente da República sobre a democracia.
No caso específico, ao cumprir uma decisão judicial a PM de Rondônia desrespeitou os direitos constitucionais dos que querem invadir a terra alheia?
Numa nota oficial, tentando constranger a autoridade do Judiciário e os policiais que cumpriam seu papel, a nota do MDA ataca: “após os graves fatos ocorridos, exigimos que as autoridades garantam a integridade física de cada uma das pessoas que foram coagidas a fornecer seus nomes e seus dados nessa ação truculenta e repleta de ilegalidades, e que o interdito proibitório que impede os trabalhadores rurais de retornarem às suas casas seja imediatamente revogado”.
Ou seja, meias verdades, denúncias vazias, vitimismo e escondendo o que realmente está por trás de tudo: dar a terra a quem nunca fez nada para obtê-la”!
E assim vão vivendo Rondônia e o Brasil, sob o tacão dos que não respeitam o direito alheio e consideram antidemocrático qualquer ato que não convirja com seus princípios ideológicos. O mundo está assistindo a todo este absurdo que os brasileiros de bem, aqueles que trabalham, que suam e que produzem, estão passando.
E torcendo para que isso acabe em breve, para que não sigamos os passos tortuosos de vizinhos, que se autodestruíram com o mesmo discurso de falsa democracia.
RADUAN MIGUEL ASSUMIU O GOVERNO, COM VIAGEM DE MARCOS ROCHA E TRATAMENTO MÉDICO DE SÉRGIO GONÇALVES
Quem é o governador interino de Rondônia? Raduan Miguel Filho é de Junqueirópolis, São Paulo, nascido em 1958. Vai completar 67 anos neste 7 de dezembro que se aproxima. Por coincidência, tomou posse como juiz substituto em Rondônia também num 7 de Dezembro, mas já no ano de 1987, quando tinha apenas 29 anos de idade. Galgou todos os degraus do Judiciário e é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado até meados do mês que vem, quando passa a missão ao seu irmão, o desembargador Alexandre Miguel.
Com uma viagem programada do governador Marcos Rocha para fora do país (a agenda ainda não foi divulgada) e um pedido de tratamento médico do vice-governador Sérgio Gonçalves, até o dia 30 deste mês, ou seja, neste próximo domingo, Raduan Miguel fica com a caneta e o poder durante este período. A posse oficial ocorreu na segunda-feira, no próprio TJ e não há ainda informações se o magistrado vai despachar no Palácio Rio Madeira/CPA ou da sua sala, no próprio tribunal.
Um efeito colateral do caso, que é importante usar como raciocínio: Ora, se o governador anunciou viagem e seu vice decidiu fazer um tratamento médico no mesmo período, não seria coincidência demais? Para quem não acredita em coincidências e milagres, pode-se deduzir, como ilação, que Rocha e Gonçalves voltaram a conversar. Acordo à vista ou apenas um raciocínio exagerado?
O ELÉTRICO FÚRIA MOSTRA SUAS REALIZAÇÕES E TERÁ UM VICE DA CAPITAL, PARA A DISPUTA AO GOVERNO
Cacoal tem o que comemorar nestes seus 48 comemorados nesta quarta-feira. Com cinco anos de mandato, o prefeito Adailton Fúria transformou a cidade, tornando-a, por avaliação de entidade especializada, na melhor para se viver em Rondônia. Melhoria acentuada na saúde pública; 85 por cento da cidade com água e esgoto; a única localidade rondoniense onde o transporte público é totalmente gratuito, são apenas alguns dos troféus que Fúria tem a apresentar, neste seu primeiro ano do segundo mandato.
Elétrico, o jovem prefeito, com recém 39 anos, é um dos mais fortes nomes para a disputa do Governo do Estado em 2026. Fala alto, gesticula, ri e se diverte, conta histórias, mas, mais do que tudo, mostra serviço. E esteve na Capital, nesta semana, participando do programa dos Dinossauros, na Rádio Parecis FM, mas, principalmente, para começar a organizar a chapa a ser formada para a disputa pela cadeira de Marcos Rocha.
Ele já escolheu seu vice e as conversas entre ambos, com o presidente regional do PSD, seu partido, Expedito Júnior, participando atativamente do acordo que está sendo firmado, já teria o martelo batido. O mesmo se pode dizer do deputado Cássio Góis, seu vice no primeiro mandato e hoje atuante parlamentar na Assembleia. Em breve, se terá a confirmação oficial.
Enquanto se desenrolam as comemorações do aniversário da cidade, com o maior churrasco já promovido no Estado - 48 bois no rolete e quatro mil espetos para serem distribuídos gratuitamente à população - Fúria se prepara para as urnas no ano que vem. Está cheio de planos e tem surgido como uma candidatura forte e viável. O elétrico Fúria anda sonhando alto com a principal cadeira do Palácio Rio Madeira/CPA.
FÚRIA CONVIDA ROCHA PARA SER O SENADOR DO PSD E EXPEDITO FAZ CONVITE PÚBLICO A EUMA TOURINHO
Por falar em PSD, Expedito Júnior e Fúria andam em parceria, buscando nomes de peso para fortalecer o partido. O próprio Fúria esteve com o governador Marcos Rocha, fazendo o convite oficial para que o atual governante do Estado e membro do União Brasil troque de camiseta partidária e se una ao PSD. Rocha ainda não respondeu, mas a chance existe, até porque o muito provável fracasso da Federação União Brasil/PP pode mudar os rumos das decisões políticas daqui para a frente.
O que se sabe, até por eliminação (Rocha jamais apoiaria Marcos Rogério; teria dificuldades de apoiar Fernando Máximo; não vai apoiar de jeito nenhum Sérgio Gonçalves, caso ele concorra e quer distância lunar de Confúcio Moura) que o Governador deve apoiar Adailton Fúria para sua sucessão, caso o quadro, claro, não mude até a eleição do ano que vem ou não surja outro nome que possa cooptar o apoio do líder palaciano. Com relação à ida para o PSD, ao menos por enquanto, nada está definido.
Expedito Júnior é o presidente regional do partido e volta a disputar uma cadeira à Câmara Federal, depois de muitos anos. Ele está tentando formar uma nominata forte. Um dos nomes cortejados é o da juíza aposentada e atual secretária municipal de Porto Velho, Euma Tourinho. Expedito já a convidou pessoalmente mas reiterou o convite, publicamente, de forma inusitada: pelo microfone da rádio Parecis FM, ao participar do programa dos Dinossauros. Euma até agora não respondeu.
FECHAM-SE AS CORTINAS. OS AUTORES DO TEATRO COMEMORAM E OS ATORES ESTÃO PRESOS!
Fecham-se a cortina em mais uma injustiça histórica, praticada não por crimes, não por roubo do dinheiro público, não por formação de quadrilha ou por corrupção, condenada em várias instâncias, como já aconteceu recentemente, mas sim por narrativas. Que se não fosse o atual momento político que vivemos, jamais se tornariam motivo de condenações de adversários do governo, como o fez o STF pela maioria dos seus ministros, não por coincidência, indicados e ligados à ideologia dos que estão no poder.
Uma “trama golpista” foi criada, colocando não só centenas de patriotas na cadeia, muitos que jamais haviam entrado numa Delegacia, todos condenados a longas penas pelo mesmo magistrado, Alexandre de Moraes, com apoio da maioria dos seus companheiros de Supremo. Logo em seguida, se começou uma perseguição jamais vista a um político brasileiro de oposição, desde o regime militar. Jair Bolsonaro e outros importantes seguidores foram condenados a penas que nem assassinos em série, estupradores e traficantes o seriam.
O teatro está fechado. Os autores da peça comemorando. Os principais atores estão condenados, como se bandidos fossem, embora não tenham praticado os crimes pelos quais foram acusados. O golpe “democrático” foi dado novamente, como o foi quando o próprio STF acabou com a maior operação contra a corrupção e o crime no país. Pobres brasileiros que ainda sonham com um país verdadeiramente livre. O que nos sobrou foi o pesadelo!
UM FINAL DE SEMANA DE FESTA E ALEGRIA, MAS TAMBÉM DE TRISTEZA COM O TEMPORAL DO DOMINGO
Foi um final de semana que mesclou muita alegria e festa com preocupação e graves problemas, para a Prefeitura de Porto Velho. O Lado A, o da festa, se destacou na presença de um enorme público na Praça da Cidade, com toda a sua beleza e atrações nunca antes vistas na Capital, neste período pré-natalino. Foram momentos inesquecíveis para milhares de pessoas que curtiram muito toda a estrutura criada.
Mas chegou a noite de Domingo, trazendo consigo um grande temporal sobre Porto Velho, empanando a festa, alagando várias áreas da cidade. Piorou mais ainda em áreas em que continua muito deficiente o recolhimento de lixo. O que se viu no rescaldo da segunda-feira, foram áreas onde os canais não deram conta (alguns entupidos por entulhos) e ainda muito lixo em diferentes pontos, inclusive levado para os bueiros e canais, alguns deles há muitos anos sem serem limpos.
Nos locais onde a Prefeitura conseguiu atuar, melhorando o escoamento da água e desobstruindo bueiros, limpando canais e implantando programas inéditos que impedem o lixo de entupir tudo, as alagações praticamente desapareceram. Mas em muitos bairros, onde só com um gigantesco programa de saneamento se poderá combater as violentas alagações, o problema ainda continuará.
O prefeito Léo Moraes percorreu os locais das alagações, onde equipes da Prefeitura faziam a limpeza. Mostrou locais onde não havia limpeza do canal há mais de dez anos. Léo luta bravamente contra as alagações, mas, infelizmente, ainda estamos muito longe de resolver este trágico problema da nossa Capital.
UMA DURA BATALHA CONTRA CANAIS E BUEIROS ENTUPIDOS PARA DIMINUIR ALAGAÇÕES EM BAIRROS DA CAPITAL
É impossível resolver tudo de uma só vez, em relação às tempestades e as alagações, mas há ao menos como amenizar algumas situações. Neste contexto, o prefeito Léo Moraes determinou serviços urgentes no bairro Ulysses Guimarães, na zona leste da Capital, um dos mais atingidos pelo temporal do último domingo. Ali, várias casas foram alagadas e os moradores pediram socorro. A Prefeitura atendeu tão com uma grande estrutura de apoio, fazendo um grande trabalho de drenagem em todo o bairro, para dar maior vazão às águas das chuvas intensas.
Um serviço completa de limpeza começou a ser feito no canal que atravessa o bairro e que, seguindo Moraes, há mais de dez anos não recebia uma limpeza completa como está recebendo agora“. Parte da água das ruas Peixes e Gêmeos desce para o canal, totalmente obstruído por uma enorme quantidade de entulho e lixo, conforme mostrou o próprio Prefeito num vídeo que gravou no local e que divulgou em suas redes sociais.
Técnicos da Secretaria de Infraestrutrura, a Seinfra, constataram que várias ruas do bairro Ulisses Guimarães estão com os bueiros entupidos, devido à grande quantidade de sacolas plásticas, garrafas e diversos entulhos que represam a água. “Já melhoramos vários pontos da cidade e vamos avançar ainda mais”, prometeu Léo Moraes. Equipes já estão atuando na desobstrução de canais e bocas de lobo, não só no Ulysses, como em outras áreas da Capital. A batalha é para amenizar o drama dos moradores, neste período de seguidos temporais que caem sobre Porto Velho.
ATENÇÃO PARA QUEM ANDAR NA BR 364: VÁRIOS TRECHOS ESTÃO EM OBRAS E EXIGEM TODOS OS CUIDADOS DOS MOTORISTAS
As obras não param na BR 364. O Consórcio vencedor da privatização da rodovia tem atuado em vários trechos e em diferentes cidades. Nesta semana, por exemplo, o cronograma de obras e serviços na BR-364 em trechos de Vilhena, Cacoal, Ariquemes, Cacaulândia, Ouro Preto D’Oeste, Ji-Paraná, Rio Crespo e Theobroma. Segundo comunicado do Consórcio Nova 364, “as intervenções podem impactar temporariamente o fluxo do trânsito na rodovia e são necessárias para corrigir desalinhamentos e desgastes provenientes do intenso tráfego diário, garantindo maior durabilidade ao pavimento”.
Durante as obras, é fundamental que os condutores fiquem atentos às placas de indicação, cones e bandeirinhas que orientam o tráfego nos pontos de retenção. A redução de velocidade e a obediência ao sistema Pare e Siga não apenas garantem a segurança das equipes que trabalham na pista, mas também evitam colisões traseiras, comuns em trechos com fluxo interrompido. Além da pavimentação, a Nova 364 executará serviços de roçada mecânica e manual, limpeza de drenagens, remoção de lixo, lavagem de caneletas, poda de vegetação e conformação de faixas.
O volume de atividades demonstra o esforço da Nova 364 em acelerar a transformação da BR-364, garantindo melhores condições de tráfego e maior segurança aos usuários. A concessionária reforça que todas as intervenções fazem parte de um plano estruturado de recuperação e modernização da rodovia, e que a compreensão e colaboração dos motoristas são essenciais para que os serviços avancem com eficiência, beneficiando diretamente quem depende da BR-364 todos os dias. Considerada uma das principais vias de escoamento da produção agrícola da região Norte, a rodovia receberá investimentos superiores a 12 bilhões de reais, contemplando obras de duplicação, faixas adicionais, vias marginais e o projeto Expresso Porto.
RECORDE POSITIVO: RONDÔNIA NUNCA TEVE TÃO POUCAS QUEIMADAS COMO NESTE ANO
No ano passado, de janeiro a agosto, Rondônia registrou nada menos do que 4.522 focos de incêndios, com queimadas em praticamente todas as regiões, mas com muito mais força na Capital e seus distritos. As campanhas de tantos anos, pareciam que nunca fariam efeito. Mas, neste ano, o pacote de controle, junto com pesada fiscalização e multas duríssimas, fizeram com que o Estado tivesse o menor número de focos de incêndio em quase três décadas.
Pelos números oficiais, tivemos, de janeiro a agosto deste ano, 1.800 queimadas, um número 60 por cento menor que a média de todos os anos, desde meados da década de 90. A união de esforços entre Governo do Estado, Prefeitura da Capital e prefeituras do interior, além de órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas do Estado, somaram-se ao aumento da conscientização dos produtores, que evitaram as queimadas neste ano, representando grande avanço para Rondônia.
Foram contabilizados pouco mais de 1.800 focos, uma redução acentuada em relação ao mesmo período de 2024. Desde 1998, Rondônia nunca havia registrado uma quantidade anual de focos inferior a quatro mil. O avanço é notório. A média anual de queimadas em todo o Estado nunca havia sido inferior a quatro mil focos. Em 1998, por exemplo, foram registrados nada menos do que seis mil focos em apenas seis meses, de julho a dezembro.
PERGUNTA
Você acredita mesmo que o Senado Federal, dominado pela covardia, vai mesmo votar contra a indicação de Jorge Messias, advogado petista e amigo pessoal do presidente Lula, como novo ministro do STF ou é apenas jogo de cena para conseguir mais favores do Planalto?
