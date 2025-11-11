“Nunca gostei”: Narcisa Tamborindeguy critica Boninho e o chama de “pai malandro”

Publicada em 11/11/2025 às 11h14
Narcisa Tamborindeguy voltou a gerar repercussão ao comentar sobre o ex-marido, o diretor Boninho, durante participação no programa De Frente com Blogueirinha, exibido nesta segunda-feira (10). A socialite afirmou que o ex não é um bom pai para a filha do casal, Marianna, de 39 anos.
De acordo com Narcisa, Boninho é ausente e não demonstra afeto pela herdeira. “Ela está sem carro, ele deixou ela sem carro. Ele não é bom para ela. Não é um bom pai. Não fez homenagem nenhuma quando ela passou para a universidade. Não ligou, não fez nada! É um péssimo pai, é ausente, não dá amor pra ela”, declarou.
A socialite ainda contou que o diretor não teria oferecido ajuda quando a filha enfrentou dificuldades. “O carro quebrou e ele foi incapaz de trazer um novo. Ela foi assaltada e ele foi incapaz de trocar o carro da menina, ele só gosta da outra filha, da Isabella”, disse, em referência à filha de Boninho com a apresentadora Ana Furtado.
Questionada se ainda sentia algo pelo ex-marido, Narcisa foi enfática: “Nunca gostei. Vamos mudar de assunto, chega, acabou!”. Ela voltou a criticá-lo ao longo da conversa e o chamou de “pai malandro”.
Em tom de provocação, Blogueirinha perguntou se o diretor “sempre pagou tudo direitinho”, em referência à pensão da filha. Narcisa respondeu: “Não (pagou). Infeliz! Ele maltratou toda Globo. Era tão ruim para Globo que não fizeram nem uma homenagem para ele quando ele saiu. Agora vamos mudar de assunto!”.
Narcisa e Boninho foram casados por três anos, nos anos 1980, e tiveram Marianna. Após o término, o diretor se casou com Ana Furtado, com quem tem a filha Isabella.
