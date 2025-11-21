Novo confronto em Fazenda deixa dois mortos após ataque contra guarnições da PM

Publicada em 21/11/2025 às 08h50
Após o registro de disparos na região da Fazenda Santa Maria durante a operação de reintegração de posse, a tensão aumentou nesta quinta-feira (20), quando um novo confronto ocorreu na Fazenda São Miguel. Equipes da Polícia Militar foram atacadas por indivíduos armados que ocupavam a área de forma irregular.
Segundo informações preliminares, dois homens identificados como integrantes do grupo de sem-terra teriam atirado contra as guarnições da PM. Os policiais revidaram e os dois suspeitos foram atingidos. Eles chegaram a ser socorridos e levados ao hospital, porém já chegaram em óbito.
Nenhum policial ficou ferido na ação.
A operação de reintegração de posse segue em andamento e tem registrado movimentações suspeitas, disparos vindos da mata e até drones sobrevoando as propriedades rurais, aumentando o alerta das equipes de segurança.
A Polícia Militar permanece realizando varreduras na região, reforçando o policiamento e investigando a participação de outros possíveis envolvidos nas ações armadas. A ocorrência continua sendo apurada pelas autoridades.
