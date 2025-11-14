Nova edição do MP Itinerante leva serviços essenciais à população com apoio da Prefeitura de Porto Velho

Publicada em 14/11/2025 às 10h19
Seguindo o planejamento estratégico para estar cada vez mais próxima da população e ofertar serviços que vão melhorar a qualidade de vida das pessoas, a Prefeitura de Porto Velho será parceira do Ministério Público de Rondônia no evento intitulado MP Itinerante, de 25 a 27 de novembro.
Com foco na dignidade das pessoas, as ações serão realizadas por vários órgãos municipais, nas áreas de saúde, assistência social, meio ambiente, educação e desenvolvimento da cidade, entre outros que são de extrema importância.
LOCAIS E DATAS
Dia 25/11/2025 – das 8h às 17h – Escola Flora Calheiros Cotrin – rua Assis Chateaubriand, nº 7643, bairro Esperança da Comunidade;
Dia 26/11/2025 – das 8h às 17h – Escola Capitão Cláudio Manoel da Costa – rua João Elias de Souza, nº 301, bairro Cidade do Lobo;
Dia 27/11/2025 – das 8h às 17h – Colégio Tiradentes da Polícia Militar – rua Salgado Filho, nº 404, bairro Mato Grosso.
SERVIÇOS
Secretaria Municipal de Saúde (Semusa):
- Atendimento médico (Clínico Geral), vacinação, aferição de pressão e teste de glicemia.
Secretaria Municipal de Educação (Semed):
- Formação da Busca Ativa Escolar, visita às escolas e formação aos alunos e profissionais da educação e orientações sobre as normas de proteção e combate a incêndio e primeiros socorros.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema):
- Educação Ambiental - oficina de reutilização de materiais recicláveis e outras atividades educativas;
- Guichê de Licenciamento Ambiental - orientações, esclarecimento de dúvidas, acesso aos serviços on-line e atendimentos relacionados ao licenciamento;
- Guichê de Fiscalização Ambiental - recebimento de denúncias, orientações e demais atendimentos relacionados à fiscalização.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec):
Interessados devem ficar atentos ao documentos necessarios
- Orientação em geral, aconselhamento e recebimento de denúncias de
violação de direitos de crianças e adolescentes.
Junta do Serviço Militar:
- Atendimentos e orientações para a emissão da carteira de reservista;
- Alistamento militar e orientações quanto ao alistamento;
- Agendamento do juramento à bandeira.
Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias):
Cadastro único e/ou atualização, emissão da Carteira da Pessoa Idosa Federal, emissão da Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA), Identidade Jovem (ID-Jovem), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), CREAS Mulher e Família Acolhedora.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Cadastro Único – comprovante de residência atual, RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, Certidão de Nascimento e contracheque do responsável.
Da criança - Certidão de Nascimento (original), declaração escolar (a partir de 6 anos de idade) e demais documentos, se possuir.
Carteira da Pessoa Idosa Federal – Deve estar inscrito no Cadastro Único, ter 60 anos ou mais e possuir renda de até dois salários mínimos.
Carteira Municipal de Identificação do Autista - Responsável - comprovante de residência atual, documento de identificação com foto e CPF. Da Pessoa Autista - documento de identificação (CPF/RG), laudo médico, tipagem sanguínea, Cartão do SUS e foto 3x4.
