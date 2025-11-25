“Não revelei nem 1% do que realmente vivi”, diz Larissa Manoela ao comentar relação com os pais

Publicada em 25/11/2025 às 11h09
Em uma nova entrevista concedida à colunista Mônica Bergamo, Larissa Manoela voltou a abordar — ainda que de forma cuidadosa — o rompimento com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. A atriz explicou que apenas uma fração mínima da história veio a público, apesar de ter enfrentado anos de conflitos pessoais e profissionais.
Larissa relatou que, durante o período em que os pais administravam sua carreira, recebia apenas uma mesada e uma participação reduzida nas empresas controladas pela mãe, mesmo sendo a principal fonte dos ganhos familiares. Ela contou que jamais pretendia expor a situação, mas falou para que sua versão fosse ouvida. “Eu nunca quis que isso viesse a público, mas acabou acontecendo”, disse.
A atriz também confirmou que a relação permanece completamente distante. “Eles não vão à minha casa; não existe nenhum tipo de contato”, afirmou. Mesmo assim, pediu que esse capítulo não se tornasse o foco da entrevista. Segundo Larissa, ela vive um momento de celebração profissional e destacou que o filme Traição Entre Amigas “foi um verdadeiro presente”.
Hoje, Larissa afirma ter controle total sobre seus projetos e decisões. “Tudo passa por mim. Eu dou a palavra final e faço sugestões. Além de atriz, participo de toda a parte corporativa. Eu sou o meu próprio negócio.”
