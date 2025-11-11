“Não me chamam mais pra nada”: Neusa Borges desabafa ao vivo na Globo

Publicada em 11/11/2025 às 15h36
Durante participação no Encontro com Patrícia Poeta nesta terça-feira (11), a atriz Neusa Borges, de 84 anos, fez um desabafo emocionado sobre a falta de espaço para artistas veteranos na televisão. A artista afirmou que, após décadas de carreira, tem enfrentado dificuldades para conseguir novos papéis.
“Me aposentaram, não me chamam mais pra nada”, declarou Neusa, visivelmente emocionada. A fala aconteceu logo após a exibição de uma homenagem à sua trajetória na Calçada da Fama da TV Globo, em reconhecimento aos seus 69 anos de carreira.
A atriz contou que sente falta de estar nos estúdios e de participar de produções televisivas. “Como eu gostaria de estar trabalhando! Depois de Salve Jorge, me aposentaram. Mas eu sou teimosa, não vou parar”, disse, arrancando aplausos da plateia.
Neusa destacou que segue atuando em produções cinematográficas e que tem colhido bons resultados fora do país. “Estou com seis filmes em cartaz, inclusive como protagonista na Itália. Lá está bombando, aqui eu tive só duas notinhas. Uma mulher preta como protagonista num filme italiano!”, afirmou.
No desabafo, ela também criticou o preconceito e a falta de valorização dos artistas mais velhos. “A gente chega a uma certa idade e parece que morreu pra tudo. Eu tenho uma família pra sustentar. Se eu não trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Eu preciso trabalhar”, completou.
Apesar da frustração, Neusa Borges reforçou que não pensa em desistir. “Comecei como figurante, lutei muito pra conquistar meu espaço. Hoje estou chateada porque não me chamam, mas continuo de pé”, finalizou.
