“Não me afetou”: Sydney Sweeney responde acusações de eugenia após campanha de jeans

A atriz Sydney Sweeney, 28, se pronunciou pela primeira vez sobre as críticas que recebeu após protagonizar a campanha “Sydney Sweeney tem jeans incríveis”, da marca American Eagle. O vídeo publicitário gerou polêmica nas redes sociais devido a um trocadilho entre as palavras “jeans” (tecido) e “genes” (material genético), que alguns internautas interpretaram como uma mensagem eugenista.
Em entrevista à revista GQ, Sydney afirmou que ficou satisfeita com o resultado da campanha e que as reações negativas não a abalaram. “Como eu sabia, no fim das contas, para que servia aquele anúncio — e eram jeans ótimos — isso não me afetou de forma alguma”, declarou.
A atriz, conhecida por seus papéis em “Euphoria” e “The White Lotus”, disse que se surpreendeu com a repercussão. “Fiz um anúncio de jeans. Quer dizer, a reação foi definitivamente uma surpresa, mas eu adoro jeans. Só uso jeans. Literalmente, estou de jeans e camiseta todos os dias da minha vida.”
Questionada sobre possíveis leituras políticas, Sweeney respondeu que prefere não usar sua imagem para influenciar opiniões. “Sempre acreditei que não estou aqui para dizer às pessoas o que pensar. Estou aqui apenas para abrir seus olhos para ideias diferentes”, afirmou.
A campanha, lançada no início do ano, também gerou discussões sobre o olhar machista do material promocional, centrado na aparência da atriz.
