“Não estamos com pressa”: Felipe Neto rebate pressão para ser pai

Felipe Neto voltou a comentar, nesta quinta-feira (13), a insistência de parte do público em relacionar sua idade a uma suposta “urgência” para ter filhos. O influenciador usou os stories do Instagram para criticar mensagens que, segundo ele, ignoram noções básicas de Biologia.
Nos relatos publicados, Felipe afirmou que recebe com frequência alertas dizendo que deveria “correr” para ser pai. Ele classificou a situação como “surreal” e reforçou que planos de paternidade existem, mas sem pressa. Segundo o youtuber, esse é um assunto já conversado com a namorada, Juliane Carvalho.
Felipe e Juliane tornaram público o relacionamento em novembro de 2023, após meses de especulações nas redes sociais. A confirmação veio por meio de uma foto compartilhada pelo influenciador, que já interagia com frequência nas postagens da jovem de 23 anos.
