Músico de 30 anos é preso com pistola em carro na zona sul

Publicada em 22/11/2025 às 09h30
Um músico de 30 anos foi preso na madrugada deste sábado (22), depois de ser flagrado armado na Rua Costa Marques, bairro Caladinho em Porto Velho.
Uma guarnição da PM fazia patrulhamento pelo local que tem alto índice de crimes de roubo quando avistou um veículo de cor preta com dois ocupantes e fez a abordagem.
O músico logo confessou que estava armado e usava a mesma para defesa pessoal, sendo encontrada com ele uma pistola calibre 9mm com 13 munições intactas na cintura do suspeito.
Segundo a PM o indivíduo possui apenas a posse da arma e não poderia estar na rua com a mesma, já com o passageiro e no veículo nada de ilícito foi encontrado.
