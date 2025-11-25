Murilo Huff sobre acusação de usar dinheiro do filho na compra de vaca mais cara do mundo: “Não preciso”

Publicada em 25/11/2025 às 16h07
O cantor Murilo Huff voltou ao centro das atenções após participar do Leilão Cataratas Collection, em Foz do Iguaçu (PR), onde adquiriu, por meio de sua empresa Nelore Huff, uma participação em uma das vacas mais valorizadas do mercado da raça Nelore. A negociação, avaliada em R$ 13,5 milhões por 25% do animal Donna FIV CIAV — cujo valor total é estimado em R$ 54 milhões — acabou gerando comentários maldosos nas redes sociais.
O artista, que atua no setor pecuário há anos, passou a deter 12,5% do animal, em parceria com a Nelore Traia Veia. O investimento, comum no mercado de elite da pecuária, levou um internauta a acusá-lo de usar o dinheiro do filho, Léo, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça, para efetuar a compra.
Em resposta direta, Murilo negou a acusação e reforçou sua independência financeira: “Eu trabalho desde os 16 anos e, graças a Deus, não preciso do dinheiro do meu filho para nada. E mesmo que eu quisesse mexer em algum centavo, só poderia com autorização judicial.”
A declaração gerou forte apoio de fãs e seguidores, que classificaram a crítica como infundada e elogiaram a postura firme do cantor diante dos boatos.
