Publicada em 02/11/2025 às 09h30
Uma mulher protagonizou uma tarde de caos neste sábado (1º) ao invadir duas residências no segundo distrito de Ji-Paraná e causar grande destruição. Tudo começou quando ela pediu comida a um idoso e, diante da recusa, tentou agredi-lo com um pedaço de madeira. Após ser contida e expulsa, a mulher voltou a forçar a entrada, quebrou objetos dentro da casa e, em seguida, invadiu o imóvel vizinho.
No segundo local, o cenário foi ainda mais violento: a invasora destruiu eletrodomésticos, agrediu o morador com um golpe na cabeça e furtou alguns objetos, além de dinheiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o idoso ferido, enquanto a mulher foi detida e levada à delegacia.
Os dois moradores, ambos idosos, ficaram abalados com a brutalidade do episódio.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!