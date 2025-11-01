Mulher fica presa às ferragens em grave acidente na zona leste

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 01/11/2025 às 09h30
Publicada em 01/11/2025 às 09h30
Uma mulher ficou gravemente ferida após colisão entre dois carros na noite desta sexta-feira (31), na Rua Plácido de Castro, bairro JK, zona leste de Porto Velho.
De acordo com testemunhas, a mulher conduzia um carro modelo Gol sentido a Avenida Mamoré, quando bateu em um Palio estacionado, que depois ainda atingiu um carro elétrico.
Com a batida a motorista ficou presa às ferragens, sendo retirada pelo Corpo de Bombeiros, depois socorrida em estado grave pelo Samu ao Hospital João Paulo II.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!