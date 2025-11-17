Mulher esfaqueia o marido durante bebedeira em Ji-Paraná

Publicada em 17/11/2025 às 08h40
Policiais e unidades do SAMU foram acionadas para comparecer a uma vila de apartamentos localizada no Residencial Rondon, no Segundo Distrito de Ji-Paraná.
O fato aconteceu neste domingo, durante o dia, quando ocorreu uma tentativa de homicídio envolvendo um casal.
De acordo com informações, a mulher, identificada como Adriana “Pitbull”, estava em frente à residência totalmente nua e ensanguentada, apresentando apenas uma perfuração no corpo. Já no interior do imóvel, seu marido, identificado como Marcos, pedia socorro em outro apartamento, com várias facadas pelo corpo e correndo risco iminente de morte.
O SAMU socorreu tanto Adriana “Pitbull” quanto Marcos. Ele estava gravemente ferido, com facadas no pescoço, nas costas e nas costelas, permanecendo internado em estado gravíssimo. Adriana, com apenas uma perfuração, foi medicada e conduzida à UNISP, onde acabou presa por tentativa de homicídio. Ela já é bastante conhecida no meio policial por outras ocorrências semelhantes. Há pouco tempo Adriana esfaqueou um idoso em um bar.×
Ainda de acordo com vizinhos, o casal estava bebendo desde sexta-feira e foi ficando cada vez mais agressivo, culminando na grave tentativa de homicídio que movimentou o Residencial Rondon.
O caso agora deverá seguir sendo investigado pela Polícia Civil.
