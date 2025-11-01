Mulher é presa por tráfico de drogas no condomínio Orgulho do Madeira

Publicada em 01/11/2025 às 09h00
Na noite desta sexta-feira (31), uma mulher foi presa pela Polícia Militar acusada de envolvimento com o tráfico de drogas no condomínio Orgulho do Madeira, localizado na zona Leste de Porto Velho (RO).
De acordo com informações repassadas pelas autoridades, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que uma moradora estaria realizando a venda de entorpecentes em um dos apartamentos do conjunto habitacional. Diante das informações, uma equipe se deslocou até o local para averiguar a situação.
Durante a abordagem, os militares encontraram porções de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão e quantia em dinheiro que seria proveniente da comercialização das drogas.
A suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. O material apreendido também foi apresentado à autoridade policial de plantão.
A Polícia Militar destacou que as denúncias anônimas têm sido fundamentais para combater o tráfico de drogas em condomínios e bairros da capital, e reforçou o pedido para que a população continue colaborando com informações que ajudem a coibir a criminalidade.
