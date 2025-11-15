Mulher é presa em Operação do Denarc contra trafico de drogas

Publicada em 15/11/2025 às 09h45
Em atuação na Operação NARKE/MJ, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em imóvel ligado a traficante, resultando na prisão em flagrante da companheira dele.
A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DENARC), atuando na Operação NARKE/MJ, realizou uma ação que culminou no fechamento de um ponto de venda de drogas, conhecido como “boca do Polaco”, no bairro Cidade do Lobo, em Porto Velho.
Após investigações, equipes do DENARC cumpriram mandados de busca no imóvel pertencente a Francisco I., conhecido como “Polaco”. No momento da abordagem, Polaco não se encontrava no local, sendo encontrada apenas sua companheira.
Durante as buscas, a polícia encontrou e apreendeu:
Mais de 2 quilos de maconha, que estavam escondidos dentro de uma geladeira.
100 gramas de cocaína.
Balanças de precisão e diversos sacos plásticos para acondicionamento de drogas.
50 munições de calibre 9mm.
2 munições de calibre .40.
3 munições de calibre .38.
Diante dos fatos, a companheira, identificada como Ana C., recebeu voz de prisão e foi conduzida à DENARC para ser flagranteada pelos crimes encontrados no local.
A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Francisco seja comunicada através do telefone 197 (Polícia Civil).
