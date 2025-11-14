Mulher é presa acusada de agredir a própria mãe na zona Sul

Publicada em 14/11/2025 às 08h50
Uma guarnição da Polícia Militar prendeu, na tarde desta quinta-feira (13), uma mulher de 28 anos suspeita de agredir a própria mãe, de 52 anos, em uma residência localizada no bairro Nova Floresta, zona Sul de Porto Velho (RO).
De acordo com informações preliminares, a confusão teria começado dentro da casa onde mãe e filha moram. A suspeita estaria bastante alterada, proferindo xingamentos e agredindo fisicamente a mãe. Diante da gravidade da situação, vizinhos acionaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local.
Ao chegar na residência, os policiais se depararam com a vítima visivelmente abalada e relataram que a filha continuava exaltada. Após receber voz de prisão, a mulher foi algemada para garantir a segurança da equipe e das pessoas envolvidas.
A agressora foi conduzida ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi registrada a ocorrência. A vítima deve prestar depoimento para formalizar a denúncia e solicitar as medidas protetivas cabíveis.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias da agressão e se havia histórico de violência doméstica entre mãe e filha.
