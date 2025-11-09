Mulher acerta facada no coração do marido que chega morto ao hospital

Publicada em 09/11/2025 às 09h30
Na noite de ontem (sábado, 8), um homem de 31 anos (faria 32 no dia 30 de novembro), identificado como Jeferson, morreu na emergência do Hospital Regional de Vilhena, para onde foi levado pelo Corpo de Bombeiros, depois de ser esfaqueado em casa pela própria esposa.
De acordo com informações obtidas pelo FOLHA DO SUL ON LINE, uma guarnição da Polícia Militar foi até a residência do casal, no bairro Moysés de Freitas, onde conversou com a própria autora do homicídio, e com pessoas que testemunharam o crime.
Durante uma discussão por ciúmes, a mulher pegou uma faca do tipo peixeira e desferiu um golpe contra o marido, atingindo o coração dele. O homem esfaqueado chegou a correr por alguns metros, mas caiu logo em seguida.
Quando os Bombeiros chegaram para resgatar Jeferson, a esposa que o havia ferido pediu para acompanhá-lo e foi colocada dentro da mesma viatura da guarnição. Na chegada ao hospital, a equipe médica de plantão constatou o óbito.
Enquanto aguardava, toda ensanguentada, do lado de fora da sala onde os médicos tentavam reanimar o marido dela, a mulher aparentava ter se arrependido do ataque fatal. Ela não aparentava estar embriagada e recebeu voz de prisão tão logo a morte da vítima foi confirmada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!