MP lidera operação e desarticula LCP; crise do lixo continua; e homem de Rondônia no documentário sobre o 8 de Janeiro

MEGA OPERAÇÃO LIDERADA PELO MP ACABA COM QUADRILHA DA LCP E ALIADOS RESPONSÁVEIS POR VÁRIOS CRIMES
Prisões, mais de 2 bilhões de reais em bens bloqueados. Perto de 25 mil hectares de área devastada, algo como se tivessem sido abertos na floresta 25 mil campos de futebol. Em alguns anos, mais de 105 milhões de reais movimentados nos últimos cinco anos. Estes são apenas alguns números da megaoperação, que mobilizou centenas de agentes públicos, liderada pelo Ministério Público de Rondônia, que desmantelou um enorme esquema de ataques a propriedades, com participação direta de muitos membros da poderosa e nunca punida Liga dos Camponeses Pobres, a LCP, uma organização fortemente armada que vive de ataques a fazendas não só em Rondônia, como em várias outras regiões.
Além de Rondônia, a grandiosa ação policial foi realizada também, no Mato Grosso, Amazonas e Pará, com o cumprimento de 50 mandados de prisões temporárias e 120 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. Basicamente, fortemente armados, os bandidos ameaçam proprietários que eram obrigados a assinar documentos, passando suas áreas para o grupo criminoso. Quem não o fizesse era atado e ameaçado de morte, quando não morto.
As diligências abrangeram uma extensa área, incluindo Porto Velho e os distritos de Nova Mutum Paraná, União Bandeirantes, São Carlos, Nova Dimensão, em Nova Mamoré, além de Buritis, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Jaru, Rolim de Moura, Mutum Paraná, Cerejeiras, Vila Nova Samuel, em Candeias do Jamari, Cacoal, Costa Marques, Jacinópolis, Castanheiras. Ou seja, o grupo, com a LCP como agente de linha de frente, atacou em várias regiões.
O grupo é acusado dos crimes de extorsão, esbulho possessório violento, delitos ambientais, tortura, furtos, roubos, homicídios, posse e porte ilegal de arma de fogo e ameaça contra proprietários ou posseiros de terras e outras pessoas na região do distrito de Nova Mutum Paraná, comarca de Porto Velho.
Durante a poderosa operação liderada pelo MP de Rondônia, houve tiroteio envolvendo policiais e membros do grupo criminoso, na Fazenda Galo Velho, tomada à força pela LCP novamente, na semana passada. Um bandido, membro da LCP, foi morto no confronto com a PM e a mulher dele, cuja identidade ainda não foi revelada, foi ferida e trazida de helicóptero para Porto Velho, onde está internada no Hospital de Base.
A PM de Rondônia já vinha denunciando e combatendo estes bandidos há longo tempo, mas só agora, com a descoberta de todos os crimes, por investigações que começaram, há três anos, o peso da lei caiu sobre eles. Agora, que sintam o peso da Lei e da Justiça!
CRISE DO LIXO CONTINUA. PREFEITURA ABRE PROCESSO CONTRA EMPRESA DO CONTRATO EMERGENCIAL
Duas semanas. É este o período em que o recolhimento de lixo em Porto Velho está enfrentando uma das suas maiores crises. Depois de várias tentativas de solução, a Prefeitura abriu processo que pode redundar, num primeiro momento, em uma multa de até 753 mil reais contra e empresa EcoPVH, contratada emergencialmente para o serviço. Depois de receber centenas de reclamações, o secretário de InfraEstrutura, Thiago Cantanhede, avisou que as medidas mais fortes começaram a ser tomadas.
Segundo ele, a Seinfra vem atuando de forma firme e contínua na fiscalização dos serviços de coleta de lixo executados pelo Consórcio EcoPVH. Cantanhede afirma que o prefeito Léo Moraes não aceita mais desculpas, mas exige soluções imediatas. Desde o início da nova operação, já foram mais de 400 ocorrências registradas e averiguadas pelas equipes técnicas da pasta, resultando na instauração de processo administrativo que pode culminar na aplicação de multa contratual, num primeiro momento e medidas mais duras. Daí em diante.
Mesmo com novas equipes atuando, dentro das exigências feitas à empresa por Léo Moraes, o serviço de recolhimento em toda a cidade e nos distritos estava longe de normalizar, ao menos até esta sexta-feira. Ainda havia regiões da área urbana que não tinham o lixo recolhido há cerca de 15 dias. O caso, ao que parece, ainda vai longe, infelizmente.
PF COMEÇOU A PRENDER OS GRAÚDOS ENVOLVIDOS NO ROUBO DOS APOSENTADOS. UM DELES É O EX-PRESIDENTE DO INSS
Até que enfim, começaram a ser feitas prisões de alguns dos comandantes da trágica roubalheira contra os aposentados brasileiros. O ex-presidente do INSS, aquele que disse que não sabia de nada e mais oito pessoas foram presas em operação da Polícia Federal. Alessandro Stefanutto e os outros presos foram presos durante as investigações sobre o esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS.
O esquema criminoso, cujo volume até agora pode ter mostrado apenas a ponta do iceberg, proporcionou aos bandidos envolvidos nele nada menos do que algo em torno de 6 bilhões e 300 milhões. Mas há análises que apontam que se forem incluídos os empréstimos volumosos, jamais autorizados pelos correntistas idosos, o valor pode bater até nos 90 milhões de reais.
O ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamad (José Carlos) Oliveira também é alvo de mandados de busca e apreensão e passará a usar tornolezeira eletrônica. O ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, também foi preso, assim como a esposa dele, Thaisa Hoffmann. Na turma pega na operação da PF, o deputado federal Euclydes Pettersen, de Minas e o deputado estadual do Maranhão Edson Araújo, igualmente foram alvos de mandados de busca e apreensão.
A verdade é que a ponta podre do tapete recém foi levantada. Embaixo dele, há inúmeras autoridades suspeitas de envolvimento, de todos os poderes. O que está faltando ainda nas investigações, inclusive na CPMI do Congresso, é sobre a participação dos bancos, seus funcionários e dirigentes. Até agora parece que eles nada têm a ver com o caso. Quem sabe mais à frente toda a verdade apareça?
8 DE JANEIRO: CAMINHONEIRO DE JI-PARANÁ É PERSONAGEM DE DOCUMENTÁRIO INTERNACIONAL
Um caso de grande injustiça cometido no 8 de Janeiro, denunciado pelo senador Jaime Bagattoli, faz parte de documentário internacional (The Fake Judge) produzido pelo jornalista português Sérgio Tavares, denunciando decisões do ministro Alexandre de Moraes. O caso do motorista e caminhoneiro Ezequiel Ferreira Luis foi incluído no documentário, depois de vários discursos de protestos do senador rondoniense Jaime Bagattoli.
O documentário, apresentado em vários países e agora disponível também no You Tube, faz duríssimas acusações a Moraes e suas decisões. Já foi visto por milhões de pessoas.
O documentário destaca a foto de Bagattoli com a esposa de Ezequiel, Vanessa Rolim, e os seis filhos. “Centenas de crianças estão agora órfãs de pais vivos, como os seis filhos do sr. Ezequiel, condenado a 17 anos de prisão”, narra o documentarista.
Em 2024, no auge das críticas contra a dura condenação do brasileiro que nunca havia cometido qualquer delito e pela repercussão das condenações, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro visitou a família do preso, quando esteve em Ji-Paraná. Ezequiel acabou condenado a pena altíssima, quase como se fosse um traficante (só que sem direito a habeas corpus, como os grandes crime.
A defesa alega que seu cliente não praticou ato violento nenhum e que se abrigou dentro do Palácio, quando assistiu aos atos por curiosidade, para se proteger das balas de borracha e gás lacrimogênio, lançados pela polícia. A versão não foi aceita e a história do caminhoneiro de Ji-Paraná foi parar nas telas e na internet mundial.
REMÉDIOS MILAGROSOS: POLÍCIA FAZ OPERAÇÃO CONTRA MEDICAMENTOS PARA EMAGRECER
Ei você, que sonha em emagrecer sem grande esforço e rapidamente! Que tem doenças crônicas como diabetes e quer se livrar dela. O único método correto é procurar um médico e especialistas em metabolismo e seguir as orientações corretamente. Comprar medicamentos milagrosos sem orientação pode causar até a morte. Foi contra este risco imenso que a Polícia Civil de Rondônia realizou operação nesta quinta-feira, apreendendo várias caixas de medicamentos tipo Mounjaro, Ozempic e outros assemelhados.
Os remédios podem ser comprados em farmácias, desde que com receitas e com o paciente sob orientação médica. Uma denúncia feita pelo Conselho Regional de Medicina, deu início às investigações da Civil, que acabou apreendendo remédios oferecidos ilegalmente. As substâncias atuam sobre os hormônios, relacionados com a glicose e o apetite e podem, caso não sejam corretamente acompanhados, causar muitos danos ao organismo.
Os medicamentos, a preços menores (uma caixa de Mounjaro, com apenas quatro doses, pode custar mais de 2 mil reais nas farmácias autorizadas e com receita médica) eram oferecidos e aplicados sem prescrição médica e sem acompanhamento profissional habilitado, contrariando normas sanitárias e penais e gerando risco significativo à saúde pública.
GOVERNO PREPARA BOMBA ATÔMICA QUE PODE DAR FIM A 23 MILHÕES DE PEQUENOS E MICROS EMPREENDEDORES DO PAÍS
A mudança na legislação que apoia os micros e pequenos empreendedores no Brasil, pode causar um enorme prejuízo para pelo menos 151 mil deste grupo econômico, da maior importância para o desenvolvimento de Rondônia. No Brasil inteiro, são mais de 23 milhões de micros e pequenos, um contingente que enriquece a economia do país e dá emprego a muitos milhões de trabalhadores. É toda esta gente que pode entrar em desespero, caso perca a possibilidade de ficar isenta de tributos com faturamento anual de 81 mil reais ou 6.750 reais mensais.
Decisão do Comitê Gestor dos pequenos e micros, que não tem participação alguma dos sindicatos, mas a tem do Sebrae, decidiu que a partir de agora, o faturamento anual de 81 mil reais terá que somar, além do que foi faturado pelo CNPJ, também o que o empreendedor recebeu no seu CPF. Ou seja, uma bomba atômica em cima dos micros brasileiros, todos eles, aliás, sem terem o reajuste dos 81 mil anuais nos últimos sete anos.
Leonardo Sobral, presidente do Simpi, o sindicato que reúne os pequenos e micros de Rondônia, diz que está havendo uma grande luta para que a decisão absurda não seja mantida. Se for, ela vai destruir, vai acabar com este importante segmento da economia nacional. Ou seja, a voracidade do atual governo para arrecadar mais, pode dar um fim a uma categoria que é vital para a economia brasileira.
VANDALISMO ATACA OBRAS RECÉM CONCLUÍDAS E PREFEITO PEDE QUE COMUNIDADE DENUNCIE
O que dizer, que tipo de palavreado agressivo escolher, que punição deve ser exigida para desequilibrados que, ao invés de usufruírem de bens públicos, de obras recém entregues à coletividade, preferem destruí-las? O questionamento se aplica muito a grupos de vândalos de Porto Velho, que não permitem que as comunidades onde vivem possam usar o que lhe foi entregue por direito.
Lembremo-nos do que aconteceu, durante longo tempo, com o Espaço Alternativo. Ali, vagabundos (e vagabundas, porque tinha mulheres sempre junto) arrancavam a madeira dos pequenos locais de descanso que havia para fazer churrasco. Destruíram parte deste tipo de benefício que deveria atender a todos e só recentemente esta prática diminuiu.
Agora foi a vez de uma outra obra importante. A Praça Marise Castiel, inaugurada há menos de dois meses, tem sido alvo frequente de atos de destruição e vandalismo. Isso sem contar o furto da fiação, ocorrido menos de 48 horas depois da inauguração. O prefeito Léo Moraes divulgou vídeo nas redes sociais, protestando contra estes atos e conclamando a coletividade a denunciar, pelo 190 da Polícia, qualquer ato de vandalismo que assista.
Sem o apoio dos moradores da área em que as obras são implantadas, não há como amenizar o problema. Denunciar e exigir punição a estes criminosos sociais é o único caminho.
CHEFES DO COMANDO VERMELHO PODEM VIR CUMPRIR PENA NO PRESÍDIO FEDERAL DE PORTO VELHO
Quantos virão para Rondônia? A transferência de sete dos mais perigosos bandidos do Brasil, líderes do tráfico e responsáveis por vários crimes, foram transferidos, nesta semana, para presídios federais. Juntos, o grupo tem mais de 500 anos de penas acumuladas para cumprir. Todos são lideranças do Comando Vermelho, uma das mais perigosas e cruéis facções que atuam no país, cuja força domina várias regiões. Como no país há apenas cinco presídios federais e Porto Velho é considerado um dos mais seguros e distantes dos grandes centros, é muito provável que um ou dois venham para cá.
A história a gente já conhece. Quando grandes lideranças do crime são mantidas em presídios federais, parte do seu entorno chega junto, para ficar perto deles. Desde junho de 2009, quando o presídio na BR 364 em direção a Guajará foi inaugurado oficialmente, os índices de criminalidade na Capital e região jamais diminuíram. Claro que não só por causa dele, mas certamente também por tudo que o cerca.
São cinco presídios federais. Os outros quatro são os de Catanduvas, no Paraná; Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; Mossoró, no Rio Grande do Norte e Brasília, no Distrito Federal. Não há informações sobre para onde o Bando dos Sete será transferido, mas não há dúvida que seremos agraciados com pelo menos um destes perigosos visitantes.
GEDEÃO QUER VER PRAÇA ABANDONADA TOTALMENTE REVITALIZADA, PARA USO DA COMUNIDADE DO PARQUE AMAZÔNIA
Uma praça em estado de degradação e abandono, com brinquedos quebrados, lixo acumulado e falta de manutenção geral. Uma pena que uma área pública como esta não esteja funcionando, para atender comunidade do bairro Parque Amazônia. Ao ver a situação do local e sempre atento às questões que afetam as comunidades de Porto Velho, o vereador Gedeão Negreiros enviou pedido de providências à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) a revitalização geral da Praça da Juventude, localizada na Rua Paulo Freire (antiga Rua Mangabeira), esquina com a Rua Tucupi, no Amazônia.
A situação da Praça compromete não apenas o aspecto estético da área, mas também a segurança e o bem-estar dos frequentadores, especialmente das crianças, que utilizam o parquinho infantil. Gedeão destacou que a Praça da Juventude é um dos poucos locais de lazer disponíveis no bairro, sendo amplamente frequentada por moradores de todas as idades.
O pedido solicita que a SEINFRA realize limpeza geral, remoção de entulhos, roçagem, manutenção da área verde, substituição dos brinquedos danificados, repintura e reforço na iluminação pública. “A ausência de manutenção adequada prejudica a convivência comunitária e pode até gerar riscos à saúde pública, devido à proliferação de vetores de doenças”, justificou o vereador.
PERGUNTINHA
Na sua opinião, está correto o ministro Alexandre de Moraes, ainda a mais poderosa força do Judiciário brasileiro, ser o relator do processo contra seu ex-assessor Eduardo Tagliaferro, que fugiu para o exterior para não ser preso, por ter feito pesadíssimas denúncias contra... o ministro Alexandre Moraes?
