Motorista de App é preso transportando 75 quilos de maconha

Publicada em 05/11/2025 às 16h05
Uma grande apreensão de drogas foi registrada na tarde desta quarta-feira (5) em Porto Velho (RO). Policiais militares do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) prenderam um motorista de aplicativo identificado como Jhonatan C. N., de 28 anos, flagrado transportando aproximadamente 75 quilos de maconha em um veículo Gol de cor vermelha.
A prisão aconteceu na Rua Pedro Albeniz, bairro Aponiã, zona Leste da capital. De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina pela região quando desconfiou da atitude do motorista, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Diante da suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem.
Durante a revista no interior do carro, os militares localizaram diversos tabletes de maconha acondicionados em sacos plásticos, ocupando praticamente todo o porta-malas e parte do banco traseiro do veículo. A droga, segundo a PM, pesava cerca de 75 quilos, representando uma das maiores apreensões realizadas pelo BPTAR neste semestre.
Ao ser questionado, Jhonatan alegou que trabalhava como motorista de aplicativo e teria sido contratado para realizar um “frete”, mas não soube explicar quem seria o contratante nem o destino final da carga. A polícia acredita que o entorpecente seria distribuído em vários pontos de venda da cidade.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), juntamente com o veículo e toda a droga apreendida. O caso segue sob investigação, e a Polícia Civil trabalha agora para identificar outros envolvidos na rede de tráfico.
A ação reforça o trabalho ostensivo do BPTAR no combate ao tráfico de drogas em Porto Velho, contribuindo para enfraquecer o esquema de distribuição de entorpecentes na região.
